La desazón de Jorge Bava: “No hay excusa, había que ganar”

El técnico uruguayo fue contundente al analizar la derrota y la pérdida del objetivo: “Mucha desazón, no hay excusa en eso, más allá del trámite del partido que podemos indagar y hablar largo y tendido, había que ganar, no se ganó, punto. Era un objetivo que teníamos claro, de los dos que tenemos, bueno, hoy nos queda solo uno, el de hoy ya lamentablemente no lo tenemos, no supimos ganarlo, pero no hay excusa, había que ganar, no se ganó”.

Lea más: La “Copa de Todos” sigue siendo esquiva para Cerro Porteño

Consultado sobre la falta de contundencia de su equipo, que tuvo varias ocasiones para definir el partido, Bava respondió: “No quiero que todo suene como excusa en un momento de esto, porque no es mi estilo, creo que sí, generamos mucho, nos faltó no solo la definición, sino en lo previo, ese último pase, resolver mejor como para poder abrir el marcador, que no lo pudimos hacer, y bueno, creo que esa falta de resolución y definición creo que nos llevó a que el partido después se cerrara algo más, había que pasar a los minutos, y nos llevó a la tanda de penales”.

Respecto al estado anímico del plantel para encarar lo que resta de la temporada, reconociendo el golpe que representa la eliminación, insistió en dejar atrás el resultado y enfocarse en la liga: “Para mí era un objetivo claro, hoy este no lo tenemos, así que bueno, apelar a lo anímico, todo lo que podamos analizar hoy y decir momento de juego, creo que es en vano, es en vano, no se pudo ganar, punto, no hay excusa de eso, ahora con toda la fuerza, toda la energía para afrontar el otro desafío, la otra meta que nos habíamos puesto en este club la hora que llegamos”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El estratega recordó la obligación histórica del club y la importancia del único objetivo que les queda: “Es sabido que vinimos a un club que obviamente es grande, tiene que ganar todo lo que se le presente, lo de hoy, esta copa se nos hizo esquiva, la queríamos, la anhelábamos, no la tenemos, ahora apuntar el otro frente que es importantísimo también, ¿no? Así que bueno, creo que hay que apelar a mejorar, pero sobre todo a esa rebeldía de que nos tiene que doler lo que pasó hoy, como para aprender de eso y poder hacernos con el título de liga, que es otro objetivo importante que tenemos”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al ser interpelado sobre el sentir de la hinchada, que ha manifestado su decepción, el entrenador mostró comprensión: “Es lógico, porque es una hinchada muy demandante, es un equipo grande, de la cual uno sabe que tiene la responsabilidad de pelear por todos los torneos y es lógico que estarían esperanzados de pasar esta instancia y acercarnos a una final de Copa. Creo que hay que apuntarlo, ahora obviamente ya no hay excusas, ya hay vuelta atrás”.

Finalmente, el charrúa fue categórico sobre la actitud del equipo y el enfoque inmediato en el torneo Clausura: “Creo que hoy no tuvimos a la altura, no pudimos ganarlo, había que ganarlo, no se ganó, nos quedamos por el camino de un torneo que queríamos ganarlo y no le dábamos, y yo particularmente lo quería ganar, no hay tiempo para reproches, ya tenemos que trabajar mañana para meternos en la liga, que vienen partidos importantes, definitorios, y tenemos que estar bien en todos los sitios, tanto en lo futbolístico, en lo físico, en lo anímico, y no revertir esto, porque esto ya está. No hay tiempo para revertir lo que pasó hoy. Ya está enterrado y hay que ir por el otro objetivo”.