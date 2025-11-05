Copa Paraguay
05 de noviembre de 2025 - 10:10

A qué hora juega 2 de Mayo vs. Guaraní y dónde ver hoy en vivo

Rodrigo Ruiz Díaz (d9; futbolista de 2 de Mayo, disputa el balón en un partido frente a Guaraní por el torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Río Parapití, en Pedro Juan Caballero, Paraguay.
2 de Mayo y Guaraní disputan hoy la semifinales de la Copa Paraguay 2025. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

2 de Mayo de Pedro Juan Caballero y Guaraní disputan la segunda y última semifinal de la Copa Paraguay 2025. Posterior a Nacional vs. General Caballero de Juan León Mallorquín, el Gallo y el Aborigen juegan a las 20:00, hora de nuestro país, en el Luis Alfonso Giagni de Itauguá. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Lea más: La Copa Paraguay define a los dos finalistas de la edición 2025

2 de Mayo vs. Guaraní: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 20:00 horas

Argentina: 20:00 horas

Brasil: 20:00 horas

Uruguay: 20:00 horas

Chile: 20:00 horas

Ecuador: 18:00 horas

Colombia: 18:00 horas

Perú: 18:00 horas

Venezuela: 19:00 horas

Bolivia: 19:00 horas

El Salvador: 17:00 horas

México: 17:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:00 horas

Estados Unidos - Este: 18:00 horas

Inglaterra: 00:00 horas

España: 01:00 horas

Bélgica: 01:00 horas

Marruecos: 01:00 horas

Sudáfrica: 01:00 horas

Los jugadores de 2 de Mayo celebran un gol en el partido frente a Atlético Tembetary por los cuartos de final de la Copa Paraguay 2025 en el estadio Gunther Vogel, en San Lorenzo, Paraguay.
2 de Mayo vs. Guaraní: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Alcides Barbotte, jugador de Guaraní, celebra un gol en el clásico más añejo contra Olimpia por la fecha 18 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Erico Galeano, Capiatá, Paraguay.
2 de Mayo vs. Guaraní: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.