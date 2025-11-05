Copa Paraguay
05 de noviembre de 2025 - 10:12

La Copa Paraguay define a los dos finalistas de la edición 2025

La Copa Paraguay en un atardecer en la ciudad de Villarrica, sede de la final de la edición 2023.
La Copa Paraguay 2025 disputa hoy las semifinales: Nacional, General Caballero de Juan León Mallorquín, Guaraní y 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, todos de la Primera División, juegan por los dos boletos a la final.

Por ABC Color

La Copa Paraguay define hoy a los finalistas de la edición 2025: Nacional, General Caballero de Juan León Mallorquín, Guaraní y 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero juegan por los dos boletos a la definición del certamen nacional. Además de la clasificación, dos de los cuatro semifinalistas disputan el cupo de Paraguay 4 a la Copa Libertadores 2026.

Nacional vs. General Caballero, a las 17:30

El Tricolor, en zona de Copa Sudamericana en el anual, y el Rojo de Ka’arendy, que perdió la categoría y vuelve a la División Intermedia para la próxima temporada, chocan en la primera serie, que es a partido único y eliminación directa (si hay empate en los 90 minutos, penales). El encuentro comienza a las 17:30, hora de Paraguay, en La Arboleda de Asunción.

El trofeo de la Copa Paraguay frente al Palacio de López en la ciudad de Asunción.
Guaraní vs. 2 de Mayo, la segunda semifinal

El ganador enfrenta al vencedor de la segunda y última llave: el Aborigen vs. el Gallo norteño. El Legendario, que paralelamente pelea por la conquista del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay, y los pedrojuaninos, que están fuera de los puestos coperos en el acumulativo, juegan a las 20:00 en el Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa.

