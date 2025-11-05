La Copa Paraguay define a los dos finalistas de la edición 2025

La Copa Paraguay define hoy a los finalistas de la edición 2025: Nacional, General Caballero de Juan León Mallorquín, Guaraní y 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero juegan por los dos boletos a la definición del certamen nacional. Además de la clasificación, dos de los cuatro semifinalistas disputan el cupo de Paraguay 4 a la Copa Libertadores 2026.

Nacional vs. General Caballero, a las 17:30

El Tricolor, en zona de Copa Sudamericana en el anual, y el Rojo de Ka’arendy, que perdió la categoría y vuelve a la División Intermedia para la próxima temporada, chocan en la primera serie, que es a partido único y eliminación directa (si hay empate en los 90 minutos, penales). El encuentro comienza a las 17:30, hora de Paraguay, en La Arboleda de Asunción.

Guaraní vs. 2 de Mayo, la segunda semifinal

El ganador enfrenta al vencedor de la segunda y última llave: el Aborigen vs. el Gallo norteño. El Legendario, que paralelamente pelea por la conquista del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay, y los pedrojuaninos, que están fuera de los puestos coperos en el acumulativo, juegan a las 20:00 en el Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa.

