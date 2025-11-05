General Caballero y Nacional, por la final de Copa Paraguay

La Copa Paraguay 2025 disputa hoy las semifinales y define a los dos clubes que disputarán el duelo por el título a finales de noviembre. La primera serie, a partido único y eliminación directa, enfrenta a General Caballero de Juan León Mallorquín y Nacional: comienza a las 17:30, hora de nuestro país, en el estadio La Arboleda de la ciudad de Asunción.

El Rojo de Ka’arendy quiere despedir la temporada, la última en Primera División después del descenso a la División Intermedia, con un título. Por esta razón, el entrenador Humberto Ovelar preservó el fin de semana a los titulares, disputando el cotejo ante Recoleta FC (derrota 3-1 en el Ka’arendy) por la fecha 19 del torneo Clausura 2025 con una alineación alternativa.

El representante del Departamento de Alto Paraná debutó en el certamen en la Fase 3, superando 4-2 a Humaitá en el Ricardo Gregor. En los octavos de final, eliminó por penales a Sportivo Ameliano en el Parque del Guairá: 0-0 en los 90′ y 4-3 en la tanda. En cuartos, también triunfo desde los doce pasos, pero ante Cerro Porteño en el Luis Salinas: 0-0 y 4-3, respectivamente.

Nacional, por el título y la Copa Libertadores

La Academia no solo busca el campeonato, que en 2022 perdió ante Sportivo Ameliano en Encarnación, sino que también, el boleto a la Copa Libertadores 2026. Los dirigidos por Pedro Sarabia, que en el acumulativo están en zona de Copa Sudamericana 2026, dependen de sí para finalizar el año con el trofeo de campeón y el boleto continental.

El Albo arrancó la competencia goleando 5-0 al 1 de Enero (Unión del Fútbol del Interior) en el Municipal de Carapeguá por la Fase 3. En los octavos de final, igualó sin goles con Sportivo Trinidense en el tiempo reglamentario y ganó 4-2 por penales en el Gunther Vogel. En cuartos, derrotó 2-0 al 12 de Octubre de Itauguá (Primera División B) en La Arboleda.