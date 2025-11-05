Copa Paraguay
05 de noviembre de 2025 - 10:11

A qué hora juega hoy General vs. Nacional y dónde ver en vivo

Los jugadores de Nacional celebran un gol en el partido frente a General Caballero de Juan León Mallorquín por la cuarta fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.
General Caballero y Nacional disputan hoy las semifinales de la Copa Paraguay 2025. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

General Caballero de Juan León Mallorquín y Nacional disputan hoy la primera semifinal de la Copa Paraguay 2025. En la antesala de 2 de Mayo vs. Guaraní, el Rojo de Ka’arendy y el Tricolor juegan a las 17:30, hora de nuestro país, en La Arboleda de Asunción. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Lea más: La Copa Paraguay define a los dos finalistas de la edición 2025

General Caballero vs. Nacional: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 17:30 horas

Argentina: 17:30 horas

Brasil: 17:30 horas

Uruguay: 17:30 horas

Chile: 17:30 horas

Ecuador: 15:30 horas

Colombia: 15:30 horas

Perú: 15:30 horas

Venezuela: 16:30 horas

Bolivia: 16:30 horas

El Salvador: 14:30 horas

México: 14:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:30 horas

Estados Unidos - Este: 15:30 horas

Inglaterra: 21:30 horas

España: 22:30 horas

Bélgica: 22:30 horas

Marruecos: 22:30 horas

Sudáfrica: 22:30 horas

Clementino González (9), futbolista de General Caballero, festeja un gol en el partido frente a Sportivo Ameliano por la tercera fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio Ka'arendy, en Juan León Mallorquín, Paraguay.
General Caballero vs. Nacional: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Carlos Arrúa (10), futbolista de Nacional, celebra un gol en el partido frente a Olimpia por la fecha 12 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.
General Caballero vs. Nacional: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.