Los cuatro clasificados a la Copa Libertadores 2026 y qué resta definir

La Copa Libertadores 2026 confirmó a los cuatro representantes de la Primera División de Paraguay: Libertad, Cerro Porteño, Guaraní y 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, que participa por primera vez en la historia. A unos dos meses del inicio del certamen, la mitad tiene definida en qué etapa debuta, mientras que la otra resuelve en las últimas dos fechas del torneo Clausura 2025.

Lea más: Paraguay vs. Irlanda: A qué hora juega hoy y dónde ver en vivo

El Gumarelo y el Gallo norteño ya conocen las fases en las que iniciarán la competencia continental: al conquistar el torneo Apertura 2025, el Repollero logró el primero de los dos boletos a la Fase de grupos, mientras que los pedrojuaninos arrancarán desde la Fase 1 al lograr el cupo de la Copa Paraguay 2025 (es finalista contra un rival descendido a la División Intermedia).

Cerro y Guaraní: el título y la Copa Libertadores

Por su parte, el Ciclón y el Aborigen aún tienen que determinar sus respectivos lugares. El Azulgrana y el Aurinegro pelean por el torneo Clausura 2025: con 6 unidades en juego, la diferencia a favor del conjunto de Barrio Obrero es 1 punto. El campeón accederá directamente a la Fase de grupos, mientras que el vicecampeón, que finalmente irá por el acumulativo, a la Fase 2.