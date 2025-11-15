Copa Paraguay
15 de noviembre de 2025 - 13:30

Derlis Benítez, el árbitro de la final de la Copa Paraguay 2025

Derlis Benítez, árbitro.
Derlis Benítez, árbitro.APF

Derlis Benítez será el juez de la final de la Copa Paraguay 2025: 2 de Mayo y General Caballero juegan el domingo a las 18:00, hora de nuestro país, en el Río Parapití de Pedro Juan Caballero.

Por ABC Color

La final de la Copa Paraguay 2025 tiene árbitro definido: la Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) designó a Derlis Benítez para dirigir 2 de Mayo vs. General Caballero. El Gallo norteño y el Rojo de Ka’arendy disputan el partido por el título el domingo 16 de noviembre a las 18:00, hora de nuestro país, en el Río Parapití de Pedro Juan Caballero.

Benítez, quien en los últimos dos juegos condujo la victoria 3-1 de Guaraní sobre Olimpia y el triunfo 2-1 de Libertad ante el Aborigen, es asistido por Milciades Saldívar y Carmelo Candia, quienes son los líneas 1 y 2 respectivamente, mientras que Álvaro Giménez es el cuarto. Por su lado, Carlos Figueredo es el responsable del VAR y Héctor Balbuena, del AVAR.