Derlis Benítez, el árbitro de la final de la Copa Paraguay 2025

La final de la Copa Paraguay 2025 tiene árbitro definido: la Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) designó a Derlis Benítez para dirigir 2 de Mayo vs. General Caballero. El Gallo norteño y el Rojo de Ka’arendy disputan el partido por el título el domingo 16 de noviembre a las 18:00, hora de nuestro país, en el Río Parapití de Pedro Juan Caballero.

Benítez, quien en los últimos dos juegos condujo la victoria 3-1 de Guaraní sobre Olimpia y el triunfo 2-1 de Libertad ante el Aborigen, es asistido por Milciades Saldívar y Carmelo Candia, quienes son los líneas 1 y 2 respectivamente, mientras que Álvaro Giménez es el cuarto. Por su lado, Carlos Figueredo es el responsable del VAR y Héctor Balbuena, del AVAR.