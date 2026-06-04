Sportivo Limpeño venció al Atlético Juventud y avanzó en la Copa Paraguay

En Campo Grande, Sportivo Limpeño, representante de la Primera División B venció 3-1 al Atlético Juventud, que milita en la Primera División C y pasó a la segunda fase de la Copa Paraguay.

Apenas llegando al primer cuarto de hora, el representante de la tercera categoría logró inaugurar el marcador mediante Julio González, quien tomó un rebote tras el cabezazo de Carlos Rojas, que fue devuelto por el larguero, para definir después con la portería a su merced.

Lea más: El 4 de Mayo de Capiibary avanzó con autoridad a la Fase 2 de la Copa Paraguay

En la etapa complementaria, el elenco de Loma Pytã encontró la llave de la paridad tras un cabezazo de Cristian Ortiz, que encontró la cuestionada mano dentro del área del experimentado Robert Aldama para la sanción de la pena máxima, que Horacio Lovera transformó en gol, descolocando al portero con un derechazo cruzado.

En la recta final del encuentro, el elenco comandado por Marcos Tiozzo volvió a pasar al frente, con la anotación de Wilson Merlo, quien tras el intento fallido de Carlos González, quedó de frente a la portería para sacar el derechazo colocado que primero impactó por el poste izquierdo de Alicio Díaz, para luego ir a parar al fondo de la red.

No se conformó el Sportivo Limpeño, que tras una gran tapada de su portero Víctor Fleitas ante el intento de Michael Moreno, promovió de contraataque que derivó a Enrique Guedes, quien a un minuto de que se cumpla el tiempo reglamentario, con gran tranquilidad encaró de izquierda al medio para luego sacar el derechazo rasante que terminó ingresando pegado al poste derecho de Alicio Díaz.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la siguiente fase del torneo de integración de la APF, Sportivo Limpeño se medirá con el actual campeón del certamen, General Caballero de Juan León Mallorquín, hoy día representante de la División Intermedia.

Síntesis del partido

Estadio: Ricardo Gregor (Campo Grande). Árbitro: Blas Medina. Asistentes: Rodrigo Mendieta y Rosa Jara. Cuarto árbitro: Alejandro Ramírez.

Atlético Juventud (1): Alicio Díaz; Leonardo Ozuna (65’ Ezequiel Giménez), Néstor Cañete, Eduardo Brítez y Mauricio Coronel; Tobías Vera, Roque Gallardo (75’ Arturo Céspedes), Cristian Ortiz y Horacio Lovera; Osvaldo Cardozo (55’ Estiven Centurión) y Nelson Merele (65’ Michael Moreno). D.T.: Ysidro Cáceres.

Sportivo Limpeño (3): Víctor Fleitas; Carlos Rojas, Ángel Guillén (44’ Robert Aldama), Óscar Acosta y Alexis Pereira (63’ Alexis Pereira); Marcelo Rolón, Renato Correa (73’ Facundo Lombardo), Wilson Merlo y Enzo Rotela (73’ Blas Cattaneo); Julio González (73’ Carlos González) y Enrique Guedes. D.T.: Marcos Tiozzo.

Goles:72’ Horacio Lovera, de penal (AJ); 14’ Julio González, 81’ Wilson Merlo y 89’ Enrique Guedes (SL). Amonestados: 13’ Tobías Vera (AJ); 45’+2’ Julio González (SL).

* Datos proveídos del Departamento de Prensa de la Asociación Paraguaya de Fútbol