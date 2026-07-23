Independiente CG festejó un categórico 10-0 y avanzó en la Copa Paraguay

La sexta semana de la Copa Paraguay bajó el telón con un festival absoluto de goles en el estadio Ricardo Grégor. En un encuentro sin equivalencias correspondiente a la Fase 2, Independiente de Campo Grande sacó a relucir su diferencia de categoría y aplastó por un contundente 10-0 al Atlético Naciones Unidas de Filadelfia, representante de la Unión del Fútbol del Interior (UFI). Con este incontestable triunfo, el elenco campograndense sacó boleto directo a la Fase 3 del “Torneo de Integración”, despidiendo de la competencia al vigente monarca del Departamento de Boquerón.

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El trámite del partido no dio margen a sorpresas. El conjunto local ahogó a su rival con un juego colectivo arrollador y construyó una goleada memorable. La figura de la jornada fue Gastón Oviedo, autor de un doblete, liderando una ofensiva en la que casi todo el equipo dijo presente en la red. La cuenta goleadora la completaron Dramane Diarra, Víctor Rivarola, Ronald Roa, Esteban Mendoza, Denis Zárate, Fabricio Ortiz, Diego Aguada y Rafael Román, sellando una actuación perfecta en todas sus líneas.

Tras superar con total solvencia esta eliminatoria, el equipo comandado técnicamente por Claudio Vargas ya enfoca la mirada en su próximo escollo dentro del certamen. En la Fase 3 de la Copa de Todos, Independiente medirá fuerzas contra un rival de la máxima categoría, el campeón de la edición 2022 del certamen: Sportivo Ameliano, equipo de la División de Honor, en un choque de exigencia superior donde buscará dar el batacazo.

Estadio: Ricardo Grégor (Campo Grande). Árbitro: Óscar Amarilla. Asistentes: Paulo López y Tania Martínez. Cuarto árbitro: Pedro Baranda.

Atlético Naciones Unidas (0): Tobías Díaz (63’ Elbert Dyck); Alex Yospi, César Ferreira (74’ Christian Rolin), Richart Benítez y José Argüello (63’ Alberto Noguera); Julio Ortiz, Osvaldo Vera, Rolando Navarro y Nolberto Ortega (63’ Anderson Escobar); Santiago Karg (74’ Remigio Hein) y Carlos Chavez. D.T.: Sergio Bobadilla.

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Independiente CG (10): Carlos Quiñónez; Rafael Román, Rony Frank, Esteban Mendoza (61’ Hernán Portillo) y Fulgencio Oviedo; Dramane Diarra (46’ Fabricio Ortiz), Carlos Gavilán, Claudio Burgos (46’ Nicolás Rojas) y Víctor Rivarola (61’ Diego Aguada); Denis Zárate (46’ Gastón Oviedo) y Ronald Roa. D.T.: Claudio David Vargas.

Goles: 2’ Dramane Diarra, 14’ Víctor Rivarola, 25’ Ronald Roa, 29’ Esteban Mendoza, 45’ Denis Zárate, 57’ y 86’ Gastón Oviedo, 66’ Fabricio Ortiz, 71’ Diego Aguada y 75’ Rafael Román (ICG). Amonestado: No hubo.

* Datos proveídos por el Departamento de Prensa de la Asociación Paraguaya de Fútbol