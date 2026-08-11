El 4 de Mayo de Capiibary supera tercer obstáculo en la Copa Paraguay

Tres instancias superadas por el 4 de Mayo de Capiibary, campeón departamental de San Pedro y digno representante de la Unión del Fútbol del Interior (UFI) en la Copa Paraguay 2026. Este martes despachó al Fulgencio Yegros de Ñemby por 3-2.

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El estadio del Unión Agrícola de San Estanislao albergó este encuentro que contó con la dirección referil del experimentado Víctor Robles.

Al minuto 27, el Fulgencio Yegros de Ñemby, que compite en la Primera División C, la cuarta y última categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol, se pudo en ventaja mediante la anotación de Alan Gaona.

El “4” mantuvo su postura y llegó a la igualdad al 45, gracias a la conversión de Juan Ángel Vargas. Al descanso, con la paridad de 1-1.

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En la complementaria, el conjunto de Capiibary inclinó la balanza a su favor. Al 49, Juan Gilberto Maidana puso el 2-1 y al 50, Fernando Ariel Antúnez extendió la ventaja para el conjunto del segundo departamento.

Al 81, Fernández Páez acortó distancias para el Prócer, que en los tramos finales empujó, pero no pudo evitar la caída, que le costó la eliminación.

En la primera fase, el 4 de Mayo había goleado por 4-0 al General Caballero de Katueté con anotaciones de Juan Torres, Víctor Garcete, Éver Brítez y Richard Martínez.

En la segunda, derrotó por 2-1 al Sportivo Carapeguá, con los tantos de Leonardo Rodríguez y Ángel Alarcón.

En octavos, el 4 de Mayo, dirigido técnicamente por Juan Andrés Aquino, lidiará con el ganador del duelo entre Sportivo San Lorenzo, del círculo privilegiado, y 29 de Setiembre de Luque, de la Primera B.

Estadio: Juan José Vázquez. Árbitro: Víctor Robles. Asistentes: Cristóbal Alderete y César Caballero. Cuarto árbitro: Jhonatan González.

4 de Mayo: David Cristaldo; Alexi Zeballo (64’ Francisco Domínguez), Willian Chávez, Leonardo Rodríguez y Richard Martínez; Éver Brítez (95’ Yoni Cabrera), Derlis Chaparro (75’ Kevin Romero), Fernando Antúnez y Ángel Alarcón; Juan Maidana (64’ Wilson Barrios) y Juan Vargas. D.T.: Juan Aquino.

Fulgencio Yegros: Junior Aguilar; Martín Amorín (71’ Michael Pereira), Guillermo Vázquez, Víctor Barrientos y Arturo Benítez; César Gamarra (46’ Alexis Núñez), Axel Acosta (46’ Carlos Benítez), Mauricio Cantero y Juan Martínez (56’ Jovani Pereira); Alan Gaona y Fernando Páez (71’ Diego Vallejos). D.T.: Adán Amarilla.

Goles: 45’ Juan Vargas, 49’ Juan Maidana y 50’ Fernando Antúnez(4M); 27’ Alan Gaona y 81’ Fernando Páez (FY). Amonestado: 56’ Carlos Benítez (FY).