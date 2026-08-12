Duelos en Asunción y Chaco’i por la Copa Paraguay

Dos clubes de la máxima categoría entran en acción en esta jornada y son candidatos a quedarse con la victoria por la tercera fase de la Copa Paraguay 2026, al enfrentar a rivales del circuito de ascenso, específicamente de la Primera División B, el tercer nivel de nuestro balompié.

Lea más: El 4 de Mayo de Capiibary supera tercer obstáculo en la Copa Paraguay

El Sportivo San Lorenzo cotejará con el 29 de Setiembre de Luque en el estadio del Independiente de Campo Grande, sobre la superficie de césped sintético. El triunfador lidiará en octavos de final contra el sorprendente 4 de Mayo de Capiibary, que viene de eliminar al Fulgencio Yegros de Ñemby.

El primer campeón del evento, Guaraní, entra en acción para lidiar contra el Sportivo Iteño, en el complejo del Atlántida, situado en la zona de Chaco’i.

El vencedor medirá en la siguiente instancia al ganador del choque entre Atlético Tembetary y 1º de Marzo de Fernando de la Mora.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El programa del día

29 de Setiembre vs. Sportivo San Lorenzo

Estadio: Ricardo Grégor.

Horario: 14:00.

Árbitro: Juan Eduardo López.

Asistentes: Carmelo Candia y Jeremías Cohene.

Cuarto árbitro: César Avel Rolón.

Sportivo Iteño vs. Guaraní

Estadio: Óscar Hugo Sosa, Nueva Asunción (Chaco’i).

Horario: 16:30.

Árbitro: Aldo Quiñónez.

Asistentes: Diego Silva y Félix Cantero.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.