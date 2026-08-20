2 de Mayo vence con autoridad a Humaitá y avanza a los octavos de final

En el marco de la semana 9 (Fase 3) de la Copa Paraguay 2026, por la etapa de los dieciseisavos de final, en juego desarrollado en el estadio Río Parapití, de PJC, el Sportivo 2 de Mayo superó ampliamente por el marcador de 4-1 a Humaitá FBC, de Mariano Roque Alonso, y anotó su nombre en la próxima fase de la competencia.

Lea más: El tricampeón Libertad se estrena en la Copa Paraguay

Los goles para el Gallo Norteño fueron convertidos por Ángel Aguilera, autor de un doblete, Matías Cáceres y Estifen Díaz; mientras que, Tobías Rolón había anotado el empate parcial en el trámite del juego.

De esta manera, el elenco pedrojuanino se medirá en la siguiente etapa, los octavos de final del certamen, al vencedor del cruce entre Sol de América vs. Sportivo Trinidense, que se disputará el martes 25 de agosto, en el estadio Óscar Hugo Sosa, desde las 18:30.

Síntesis:

Humaitá FBC 1 - Sportivo 2 de Mayo 4

Estadio: Río Parapití. Árbitro: Aldo Quiñónez. Asistentes: Diego Silva y Félix Cantero. Cuarto árbitro: Samuel Morales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Humaitá FBC: Fernando Pineda; Leonardo Cáceres, Darío Fares (73’ Jeremi Meden), Víctor Ayala y Derlis Duarte (73’ Elías Giménez); Juan Jara, Marcio Rolón (46’ Tobías Espínola), Matías Insfrán y Darío Estigarribia (62’ Mario Giménez); Tobías Rolón y Matías García (62’ Ángel Palacios). D.T.: Juan Balbuena.

Sportivo 2 de Mayo: Mario Ramírez; Rodrigo Gómez, Alexis Villalba, César Ramírez y Ulises Coronel (46’ César Castro); Tobías Portillo, Ángel Aguilera (74’ Estifen Díaz), Ángel Aguayo (46’ Alexis Fariña) y Alan Gómez (46’ Marcos Gómez); Matías Moya y Matías Cáceres (63’ Tobías Cervera). D.T.: Eduardo Ledesma.

Goles: 45’+1’ Tobías Rolón (H); 40’ y 54’ Ángel Aguilera, 48’ Matías Cáceres y 75’ Estifen Díaz (2M). Amonestados: 29’ Marcio Rolón, 50’ Víctor Ayala, 59’ Darío Fares y 87’ Tobías Espínola (H); 70’ Marcos Gómez (2M).