Copa Paraguay
20 de agosto de 2026 a la - 12:41

El tricampeón Libertad se estrena en la Copa Paraguay

Estadio La Huerta, sede del partido de este jueves entre Libertad y Tacuary, por la Copa Paraguay.
Estadio La Huerta, sede del partido de este jueves entre Libertad y Tacuary, por la Copa Paraguay.Club Libertad

Libertad, tres veces campeón de la Copa Paraguay, se estrena este jueves en la octava edición del certamen contra Tacuary, en duelo a celebrarse en el capitalino barrio Las Mercedes.

Por ABC Color

La novena semana de competencia de la Copa Paraguay 2026 se cierra en esta jornada con dos partidos. El de primer turno se desarrollará en Pedro Juan Caballero, mientras que el de fondo será en Asunción.

Lea más: Fernando de la Mora pone fin a la aventura del Deportivo Obrero

El Sportivo 2 de Mayo, sorprendente líder del campeonato Clausura, lidiará con Humaitá de Mariano Roque Alonso, de la Primera C, la cuarta y última categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol. El ganador de este choque, correspondiente a la tercera fase, lidiará en octavos de final contra el vencedor del choque entre Trinidense y Sol de América.

En el segundo juego, Libertad, campeón en 2019, 2023 y 2024, cotejará con Tacuary, de la División Intermedia. El que pase medirá en la etapa próxima al Fernando de la Mora.

La cartelera

Humaitá vs. Sportivo 2 de Mayo

Estadio: Río Parapití.

Horario: 14:00.

Árbitro: Aldo Quiñónez.

Asistentes: Diego Silva y Félix Cantero.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

Tacuary vs. Libertad

Estadio: La Huerta.

Horario: 16:30.

Árbitro: Álvaro Giménez.

Asistentes: Guido Miranda y Derlys González.

Cuarto árbitro: Marco Franco.