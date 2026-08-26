Copa Paraguay
26 de agosto de 2026 a la - 10:10

Acción de mitad de semana por la Copa de Todos

Trofeo de la Copa Paraguay a ser entregado al ganador de la octava edición del torneo de integración de la APF.
Trofeo de la Copa Paraguay a ser entregado al ganador de la octava edición del torneo de integración de la APF.APF

Las ciudades de San Estanislao y Capiatá albergan este miércoles los partidos de la tercera fase de la Copa Paraguay 2026 en los que se darán cruces entre clubes de la máxima categoría contra los del circuito de ascenso.

Por ABC Color

En San Estanislao, departamento de San Pedro, lidiarán Deportivo Santaní, de la División Intermedia, y Recoleta FC, del círculo privilegiado, en la continuidad de la décima semana de la Copa Paraguay 2026.

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El triunfador de este duelo lidiará en octavos de final con el vencedor del choque entre Guaireña FC y 12 de Octubre de Itauguá.

En Capiatá, departamento Central, Olimpia lidiará con el Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar, de la Primera División B, el tercer nivel de nuestro balompié.

El vencedor medirá en la siguiente etapa al Sportivo Luqueño, que viene de eliminar a Paraguarí AC.

Cartelera del día de la Copa de Todos

Deportivo Santaní vs. Recoleta FC

Estadio: Juan José Vázquez (Unión Agrícola).

Horario: 16:00.

Árbitro: Víctor Robles.

Asistentes: Diego Silva y José Mercado.

Cuarto árbitro: Blas Medina.

Cristóbal Colón JAS vs. Olimpia

Estadio: Erico Galeano (Deportivo Capiatá).

Horario: 18:30.

Árbitro: Derlis Benítez.

Asistentes: Luis Onieva y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: César Avel Rolón.