2 de Mayo vs. Sol de América: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Copa Paraguay

2 de Mayo de Pedro Juan Caballero y Sol de América disputan hoy la primera serie de los octavos de final de la Copa Paraguay 2026. El Gallo de la Primera División, que goleó 4-1 a Humaitá en la ronda anterior, y el Danzarín de la División Intermedia, que derrotó 2-1 a Sportivo Trinidense en la etapa pasada, juegan a las 18:30, hora de nuestro país, en el estadio Emiliano Ghezzi de la ciudad de Asunción.

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2 de Mayo vs. Sol de América: ¿A qué hora es hoy el partido?

Paraguay: 18:30 horas

Argentina: 18:30 horas

Brasil: 18:30 horas

Uruguay: 18:30 horas

Chile: 17:30 horas

Ecuador: 16:30 horas

Colombia: 16:30 horas

Perú : 16:30 horas

Venezuela: 17:30 horas

Bolivia : 17:30 horas

El Salvador: 15:30 horas

México: 15:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 14:30 horas

Estados Unidos - Este: 17:30 horas

Inglaterra: 22:30 horas

España: 23:30 horas

Bélgica: 23:30 horas

Marruecos: 22:30 horas

Sudáfrica: 23:30 horas

2 de Mayo vs. Sol de América: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

Tigo Sports +

Tigo Star: Tigo Sports +, canal 101

IP TV Copaco: Tigo Sports +, canal 61

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