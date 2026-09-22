Copa Paraguay
22 de septiembre de 2026 a la - 12:18

2 de Mayo vs. Sol de América: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Copa Paraguay

Los jugadores del 2 de Mayo celebran un gol en el partido frente a Cerro Porteño por la fecha 2 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Río Parapití, en Pedro Juan Caballero, Paraguay.
Los jugadores del 2 de Mayo celebran un gol en el partido frente a Cerro Porteño por la fecha 2 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Río Parapití, en Pedro Juan Caballero, Paraguay.Copa de Primera

2 de Mayo y Sol de América disputan hoy los octavos de final de la Copa Paraguay 2026. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
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2 de Mayo de Pedro Juan Caballero y Sol de América disputan hoy la primera serie de los octavos de final de la Copa Paraguay 2026. El Gallo de la Primera División, que goleó 4-1 a Humaitá en la ronda anterior, y el Danzarín de la División Intermedia, que derrotó 2-1 a Sportivo Trinidense en la etapa pasada, juegan a las 18:30, hora de nuestro país, en el estadio Emiliano Ghezzi de la ciudad de Asunción.

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2 de Mayo vs. Sol de América: ¿A qué hora es hoy el partido?

  • Paraguay: 18:30 horas
  • Argentina: 18:30 horas
  • Brasil: 18:30 horas
  • Uruguay: 18:30 horas
  • Chile: 17:30 horas
  • Ecuador: 16:30 horas
  • Colombia: 16:30 horas
  • Perú: 16:30 horas
  • Venezuela: 17:30 horas
  • Bolivia: 17:30 horas
  • El Salvador: 15:30 horas
  • México: 15:30 horas
  • Estados Unidos - Oeste: 14:30 horas
  • Estados Unidos - Este: 17:30 horas
  • Inglaterra: 22:30 horas
  • España: 23:30 horas
  • Bélgica: 23:30 horas
  • Marruecos: 22:30 horas
  • Sudáfrica: 23:30 horas

2 de Mayo vs. Sol de América: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

Tigo Sports +

  • Tigo Star: Tigo Sports +, canal 101
  • IP TV Copaco: Tigo Sports +, canal 61

2 de Mayo vs. Sol de América: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

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