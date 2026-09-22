2 de Mayo vs. Sol de América: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Copa Paraguay

2 de Mayo de Pedro Juan Caballero y Sol de América disputan hoy la primera serie de los octavos de final de la Copa Paraguay 2026. El Gallo de la Primera División, que goleó 4-1 a Humaitá en la ronda anterior, y el Danzarín de la División Intermedia, que derrotó 2-1 a Sportivo Trinidense en la etapa pasada, juegan a las 18:30, hora de nuestro país, en el estadio Emiliano Ghezzi de la ciudad de Asunción.
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2 de Mayo vs. Sol de América: ¿A qué hora es hoy el partido?
- Paraguay: 18:30 horas
- Argentina: 18:30 horas
- Brasil: 18:30 horas
- Uruguay: 18:30 horas
- Chile: 17:30 horas
- Ecuador: 16:30 horas
- Colombia: 16:30 horas
- Perú: 16:30 horas
- Venezuela: 17:30 horas
- Bolivia: 17:30 horas
- El Salvador: 15:30 horas
- México: 15:30 horas
- Estados Unidos - Oeste: 14:30 horas
- Estados Unidos - Este: 17:30 horas
- Inglaterra: 22:30 horas
- España: 23:30 horas
- Bélgica: 23:30 horas
- Marruecos: 22:30 horas
- Sudáfrica: 23:30 horas
2 de Mayo vs. Sol de América: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?
Tigo Sports +
- Tigo Star: Tigo Sports +, canal 101
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