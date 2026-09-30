Copa Paraguay
30 de septiembre de 2026 a la - 09:53

Nacional vs. Independiente CG: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por Copa Paraguay

Iván Valdez, futbolista de Nacional, celebra un gol en el partido frente a Rubio Ñu por la fecha 10 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Arboleda, en Asunción, Paraguay.
Iván Valdaz, futbolista de Nacional, celebra un gol en el partido frente a Rubio Ñu por la fecha 10 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Arboleda, en Asunción, Paraguay.

Nacional e Independiente de Campo Grande disputan hoy los octavos de final de la Copa Paraguay 2026. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
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Nacional e Independiente de Campo Grande disputan hoy los octavos de final de la Copa Paraguay 2026. El Tricolor de Víctor Bernay, que pelea por el título de campeón en el torneo Clausura 2026, y el ‘Inde’, que milita en la División Intermedia 2026, juegan a las 17:00, hora de nuestro país, en el estadio La Arboleda de la ciudad de Asunción. El ganador de la llave enfrenta a Libertad en la próxima ronda. Dirige Blas Romero con VAR de Carlos Figueredo.

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Nacional vs. Independiente CG: ¿A qué hora es hoy el partido?

  • Paraguay: 17:00 horas
  • Argentina: 17:00 horas
  • Brasil: 17:00 horas
  • Uruguay: 17:00 horas
  • Chile: 16:00 horas
  • Ecuador: 15:00 horas
  • Colombia: 15:00 horas
  • Perú: 15:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas
  • Bolivia: 16:00 horas
  • El Salvador: 14:00 horas
  • México: 14:00 horas
  • Estados Unidos - Oeste: 13:00 horas
  • Estados Unidos - Este: 16:00 horas
  • Inglaterra: 21:00 horas
  • España: 22:00 horas
  • Bélgica: 22:00 horas
  • Marruecos: 21:00 horas
  • Sudáfrica: 22:00 horas

Nacional vs. Independiente CG: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

Tigo Sports

  • Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
  • IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
  • Personal Flow: Tigo Sports

Nacional vs. Independiente CG: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

Tigo Sports Paraguay

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