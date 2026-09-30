Nacional vs. Independiente CG: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por Copa Paraguay

Nacional e Independiente de Campo Grande disputan hoy los octavos de final de la Copa Paraguay 2026. El Tricolor de Víctor Bernay, que pelea por el título de campeón en el torneo Clausura 2026, y el ‘Inde’, que milita en la División Intermedia 2026, juegan a las 17:00, hora de nuestro país, en el estadio La Arboleda de la ciudad de Asunción. El ganador de la llave enfrenta a Libertad en la próxima ronda. Dirige Blas Romero con VAR de Carlos Figueredo.
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Nacional vs. Independiente CG: ¿A qué hora es hoy el partido?
- Paraguay: 17:00 horas
- Argentina: 17:00 horas
- Brasil: 17:00 horas
- Uruguay: 17:00 horas
- Chile: 16:00 horas
- Ecuador: 15:00 horas
- Colombia: 15:00 horas
- Perú: 15:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas
- Bolivia: 16:00 horas
- El Salvador: 14:00 horas
- México: 14:00 horas
- Estados Unidos - Oeste: 13:00 horas
- Estados Unidos - Este: 16:00 horas
- Inglaterra: 21:00 horas
- España: 22:00 horas
- Bélgica: 22:00 horas
- Marruecos: 21:00 horas
- Sudáfrica: 22:00 horas
Nacional vs. Independiente CG: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?
Tigo Sports
- Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
- IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
- Personal Flow: Tigo Sports
Nacional vs. Independiente CG: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?
Tigo Sports Paraguay
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