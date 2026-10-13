David Ojeda reaparece para pitar el duelo entre Cerro Porteño y San Lorenzo

El “Ciclón” va por una cuenta pendiente

Todos los focos de la jornada se apropian del Defensores del Chaco, donde Cerro Porteño asumirá una parada brava. El “Ciclón” de Barrio Obrero tendrá la gran misión de instalarse por primera vez en semifinales, tras ocho ediciones del torneo de integración, en las que fracasó en su intento de conquistar la “Copa de Todos”.

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Sin embargo, en frente estará el Sportivo San Lorenzo, un rival que llega herido y golpeado tras confirmarse recientemente su prematuro descenso a la División Intermedia, y que le recta como único hoizonte competitivo el torneo de integración. Las acciones principales estarán bajo la batuta del juez central David Ojeda.

La designación de Ojeda no pasa desapercibida, ya que vuelve a aparecer en una nómina tras quedar fuera en las últimas tres fechas del Clausura. Como se recordará, en la undécima jornada había privado incorrectamente al Sportivo 2 de Mayo de un gol legítimo frente a Nacional; la propia APF reconoció posteriormente en su análisis técnico que existió un error y que la supuesta falta sancionada sobre Santiago Rojas jamás debió cobrarse.

Apertura de alto voltaje en el Ricardo Grégor

En el primer turno de la tarde, la emoción se trasladará al césped sintético del estadio Ricardo Grégor con un duelo de pronóstico reservado entre dos representantes de la División Intermedia: Atlético Tembetary y Sol de América, quienes abrirán el fuego de esta fase decisiva bajo la conducción arbitral de Juan López.

Atlético Tembetary vs. Sol de América

Estadio: Ricardo Grégor.

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Hora: 17:00.

Árbitro: Juan López.

Asistentes: Guido Miranda y Diego Silva.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: Édgar Galeano.

AVAR: Luis Onieva.

Cerro Porteño vs. Sportivo San Lorenzo

Estadio: Defensores del Chaco.

Hora: 19:30.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: Julio Aranda y José Mercado.

Cuarto árbitro: César Rolón.

VAR: José Méndez.

AVAR: Héctor Balbuena.