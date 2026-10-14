Copa Paraguay
14 de octubre de 2026 - 10:07

¿Por qué Cerro mira de reojo a Tembetary vs. Sol de América?

El argentino Pablo Vegetti, futbolista de Cerro Porteño, celebra un gol en el partido frente a Rubio Ñu por la fecha 11 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
El argentino Pablo Vegetti, futbolista de Cerro Porteño, celebra un gol en el partido frente a Rubio Ñu por la fecha 11 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.Arsenio Acuña, ABC Color

Cerro Porteño disputa hoy los cuartos de final de la Copa Paraguay 2026. El Ciclón busca el pase a las semifinales, etapa que nunca alcanzó en el certamen nacional.

Por ABC Color
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Cerro Porteño enfrenta hoy a Sportivo San Lorenzo por los cuartos de final de la Copa Paraguay 2026. Los dirigidos por Gustavo Costas juegan el partido más importante del año: el certamen nacional es el único en el que dependen de sí para campeonar y salvar la temporada como también, es uno de los caminos que tienen para clasificar a la Copa Libertadores 2027.

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Por la importancia que tiene el campeonato, los de Barrio Obrero no solo están concentrados en el juego contra el Rayadito, que perdió la categoría y vuelve a la División Intermedia para el siguiente curso. Además de la llave propia, a eliminación directa (si hay empate en 90 minutos, penales), el Azulgrana mira de reojo la serie entre Atlético Tembetary y Sol de América.

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Copa Paraguay; ¿A qué rival puede medir Cerro Porteño en semifinales?

La serie que enfrenta a los representantes de la segunda categoría en el fútbol paraguayo define al adversario al que enfrentaría el Ciclón si es que supera al Santo. El ganador del choque entre el Rojiverde y el Danzarín, que eliminó a equipos de la Primera División en 16avos (Sportivo Trinidense) y octavos (2 de Mayo), mide al vencedor del cruce Cerro Porteño vs. San Lorenzo.