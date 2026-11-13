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Copa Paraguay
13 de noviembre de 2026 - 22:52

Los árbitros designados para las semifinales de la Copa Paraguay

El árbitro Mario Díaz de Vivar será el encargado de impartir justicia en el duelo entre Cerro Porteño y Sol de América, por las semifinales de la Copa Paraguay 2026.
El árbitro Mario Díaz de Vivar será el encargado de impartir justicia en el duelo entre Cerro Porteño y Sol de América, por las semifinales de la Copa Paraguay 2026.Gentileza

La Comisión de Árbitros de la APF oficializó las designaciones arbitrales para los encuentros de semifinales de la octava edición de la Copa Paraguay, el certamen integrador que se encuentra a un paso de conocer a los dos equipos que pelearán por el título en el partido definitorio.

Por ABC Color
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La acción se pondrá en marcha con la presencia del rey del certamen, ya que Libertad pisará el gramado del estadio La Arboleda con el claro objetivo de asegurar una nueva final y dar otro paso en su misión de conquistar su cuarto título en el torneo.

Lea más: El arbitraje paraguayo se anota en la gran definición de la Copa Sudamericana

En frente estará Recoleta FC, la gran revelación de la competición, que no solo persigue el sueño histórico de meterse en la gran cita decisiva y alzarse con el trofeo, sino que también va por un premio mayúsculo al buscar quedarse con el cuarto y último cupo rumbo a la Copa Libertadores 2027.

La emoción continuará al día siguiente en la ciudad de Itauguá, donde Cerro Porteño, obligado a enderezar el rumbo tras una temporada para el olvido, se jugará el año completo en busca del boleto a la final que lo deje a las puertas de consagrarse por primera vez en la denominada “Copa de Todos”.

La tarea no será sencilla, ya que enfrente se ubicará Sol de América, el único representante sobreviviente de la División Intermedia y de la categoría de ascenso, que llega dispuesto a dar el gran golpe que lo deposite en la finalísima, que ya la supo jugar en el 2021, que perdió en penales ante Olimpia.

El partido de mañana

Recoleta FC vs. Libertad

Estadio: La Arboleda.

Hora: 18:00.

Árbitro: Derlis López.

Asistentes: Eduardo Britos y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: José Méndez.

AVAR: Milcíades Saldívar.

El encuentro del domingo

Cerro Porteño vs. Sol de América

Estadio: Juan Canuto Pettengill.

Hora: 18:00

Árbitro: Mario Díaz de Vivar.

Asistentes: Julio Aranda y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Alipio Colmán.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Héctor Balbuena.

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