El arbitraje paraguayo se anota en la gran definición de la Copa Sudamericana

Representación paraguaya en el equipo arbitral

El arbitraje paraguayo tendrá un rol estelar en la definición continental, integrando la comitiva oficial de jueces que comandará el uruguayo Andrés Matonte.

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Los representantes nacionales confirmados son Juan Gabriel Benítez como cuarto árbitro, Milcíades Saldívar como quinto árbitro y Ulises Méreles a cargo del AVAR 1. Los primeros dos ya representaron a nuestro país en el Mundial de Norteamérica 2026, junto con el asistente Eduardo Cardozo

La estructura arbitral designada por la Confederación Sudamericana de Fútbol para la cita a celebrarse en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla en tierras cafeteras quedó conformada de la siguiente manera: