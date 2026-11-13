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Copa Sudamericana
13 de noviembre de 2026 - 18:12

El arbitraje paraguayo se anota en la gran definición de la Copa Sudamericana

El árbitro, Juan Gabriel Benítez estará presente en la final de la Copa Sudamericana entre Atlético Mineiro y Boca Juniors, cumpliendo el papel de cuarto árbitro.
El árbitro, Juan Gabriel Benítez estará presente en la final de la Copa Sudamericana entre Atlético Mineiro y Boca Juniors, cumpliendo el papel de cuarto árbitro.Redes sociales

La Comisión de Árbitros reveló la terna y el equipo tecnológico que impartirá justicia en el apasionante encuentro por el título de la Copa Sudamericana 2026 entre Atlético Mineiro y Boca Juniors, programado para el próximo 21 de noviembre en la ciudad colombiana de Barranquilla.

Por ABC Color
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Representación paraguaya en el equipo arbitral

El arbitraje paraguayo tendrá un rol estelar en la definición continental, integrando la comitiva oficial de jueces que comandará el uruguayo Andrés Matonte.

Lea más: Video: Iván Villalba, del gol en contra a un tanto agónico en la final de la Supercopa Argentina

Los representantes nacionales confirmados son Juan Gabriel Benítez como cuarto árbitro, Milcíades Saldívar como quinto árbitro y Ulises Méreles a cargo del AVAR 1. Los primeros dos ya representaron a nuestro país en el Mundial de Norteamérica 2026, junto con el asistente Eduardo Cardozo

La estructura arbitral designada por la Confederación Sudamericana de Fútbol para la cita a celebrarse en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla en tierras cafeteras quedó conformada de la siguiente manera:

  • Árbitro principal: Andrés Matonte (URU)
  • Asistente 1: Nicolás Tarán (URU)
  • Asistente 2: Andrés Nievas (URU)
  • Cuarto árbitro: Juan Gabriel Benítez (PAR)
  • Quinto árbitro: Milcíades Saldívar (PAR)
  • VAR: Antonio García (URU)
  • AVAR 1: Ulises Méreles (PAR)
  • AVAR 2: Agustín Berisso (URU)
  • AVAR 3: Leodan González (URU)

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