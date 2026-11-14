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Copa Paraguay
14 de noviembre de 2026 - 09:28

Libertad apunta a su cuarto título de Copa Paraguay

Víctor Amancio Rojas Marín (01/02/2005) es el arquero titular de Libertad en la Copa Paraguay.
Víctor Amancio Rojas Marín (01/02/2005) es el arquero titular de Libertad en la Copa Paraguay.Club Libertad

Libertad pone todas sus fichas a la Copa Paraguay. Este sábado enfrenta en Trinidad a Recoleta FC, a las 18:00, por el paso a la final, en busca de su cuarta corona.

Por ABC Color
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Para Libertad, la Copa Paraguay 2026 se presenta como una carta salvadora en la temporada, ya que el año liguero está perdido, teniendo en cuenta que en el torneo Apertura quedó sexto (entre 12) y en el Clausura marcha en la tercera posición, a nueve puntos del líder Olimpia, a solo tres fechas para el cierre del certamen.

Lea más: Libertad y Recoleta juegan por el primer boleto a la final de la Copa Paraguay

El Guma medirá fuerzas este sábado con Recoleta FC, a las 18:00, en la primera semifinal de la Copa Paraguay 2026. La segunda será animada este domingo por Cerro Porteño y Sol de América, en el 12 de Octubre de Itauguá, en el mismo horario. La gran final está marcada para el miércoles 9 de diciembre.

El entrenador repollero Ariel Galeno tuvo tiempo suficiente para preparar el choque contra el Canario. En su elenco destaca la presencia del guardameta Víctor Amancio Rojas, clave para la clasificación contra Tacuary y Fernando de la Mora, en los penales. Por ese motivo, el joven de 21 años ocuparía el arco en detrimento de Rodrigo Morínigo, titular en los lances ligueros.

En cuartos, el elenco albinegro viene de dejar fuera de carrera a Independiente de Campo Grande.

En el mediocampo existe una pequeña duda, el ingreso del chico Thiago Fernández para “patrullar” la zona con su gran despliegue físico, o la inclusión del experimentado Federico “Pachi” Carrizo, más cerebral, con menos movilidad.

Teniendo en cuenta la propuesta dinámica del Canario, es altamente probable que el elegido sea Fernández, y que Carrizo actúe como pieza de recambio.

La base de la escuadra liberteña es integrada por: Víctor Amancio Rojas; Gilberto Flores, Robert Rojas, Nicolás Freire y Néstor Giménez; Iván Franco, Álvaro Campuzano, Thiago Fernández y Elvio Vera; Lorenzo Melgarejo e Iván Ramírez Segovia.

Libertad conquistó la Copa Paraguay en 2019, 2023 y 2024.

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