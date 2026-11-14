Libertad y Recoleta juegan por el primer boleto a la final de la Copa Paraguay

La Copa Paraguay 2026 vuelve a encender los motores en su recta de definición. Este sábado, el barrio Santísima Trinidad se viste de gala para albergar el primer capítulo de las semifinales. Desde las 18:00, en el estadio La Arboleda, el tricampeón moral del certamen, Libertad, se mide ante un hambriento Recoleta FC.

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Con el torneo Clausura prácticamente sentenciado, ambos equipos apostaron todas sus fichas a este mano a mano. Para el Gumarelo, el objetivo es claro: prolongar su dinastía en la “Copa de Todos”. Para el “Canario”, es la oportunidad dorada de rubricar una temporada de ensueño.

Libertad va por su cuarto grito

Dueño absoluto del historial en esta competición con tres títulos en su vitrina (2019, 2023 y 2024), el cuadro “repollero” llega a esta instancia tras sufrir más de la cuenta ante rivales de categorías inferiores.

Su ruta comenzó dejando atrás a representanes de la División Intermedia: Tacuary y Fernando de la Mora —ambos desde la vía de los penales—, para luego superar por 3-1 a Independiente de Campo Grande en cuartos de final. Aquellas primeras batallas tuvieron a Nelson Haedo Valdez al mando, mientras que hoy el plantel afronta este desafío crucial bajo la dirección técnica de Ariel Galeano.

Recoleta por abrochar el sueño continental

Del otro lado, Recoleta FC vive un momento sin precedentes en sus apenas tres temporadas en el profesionalismo. El Canario silenció a más de uno en su marcha copera: eliminó al campeón de la División Intermedia, Deportivo Santaní (2-0), despachó a Guaireña FC, también de la segunda categoría (3-1) y dio el golpe en cuartos de final dejando en el camino a todo un gigante de la Primera División, el Sportivo Luqueño.

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Más allá del prestigio de levantar el trofeo, el premio mayor seduce a todo el club: el campeón se adjudicará un boleto directo a la Copa Libertadores como Paraguay 4. Incluso, la calculadora le sonríe al conjunto comandado por Jorge González Frutos: si logran llegar a la final y su rival es Cerro Porteño, un hipotético boleto del “Ciclón” a la Libertadores por la tabla acumulada liberaría automáticamente el cupo internacional para el subcampeón de la Copa Paraguay.

Lo que viene en la otra llave

El ganador de este partidazo en La Arboleda ya tendrá la mira puesta en el gran objetivo, esperando en la final al vencedor de la llave que animarán Cerro Porteño y Sol de América este domingo, desde las 18:00, en el estadio Juan Canuto Pettengill del 12 de Octubre de Itauguá.