ABC
14 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 00:00:00 a 01:59:00
Ver ABC TV
Voces del Paraguay
ABC Cardinal AM de 00:00 a 04:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 00:00:00 a 01:59:00
Ver ABC TV
30º
Ahora
ver más
30º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
38º
undefined 2026-11-14
Min
23º
Máx
39º
undefined 2026-11-15
Min
23º
Máx
34º
undefined 2026-11-16
Min
23º
Máx
35º
undefined 2026-11-17
Min
23º
Máx
29º
undefined 2026-11-18
Min
22º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Copa Paraguay
14 de noviembre de 2026 - 00:00

Libertad y Recoleta juegan por el primer boleto a la final de la Copa Paraguay

El mediocampista de Recoleta FC, Juan Alexander Franco protege el esférico ante la presencia del delantero de Libertad, Iván Ramírez Ferreira. (Foto: APF)
El mediocampista de Recoleta FC, Juan Alexander Franco protege el esférico ante la presencia del delantero de Libertad, Iván Ramírez Ferreira. (Foto: APF)

El “Gumarelo”, máximo ganador del torneo de integración, busca un paso más hacia su cuarto título. Enfrente, el “Canario” va por la hazaña: meterse en la final y sellar un boleto inédito a la Copa Libertadores.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La Copa Paraguay 2026 vuelve a encender los motores en su recta de definición. Este sábado, el barrio Santísima Trinidad se viste de gala para albergar el primer capítulo de las semifinales. Desde las 18:00, en el estadio La Arboleda, el tricampeón moral del certamen, Libertad, se mide ante un hambriento Recoleta FC.

Lea más: Los árbitros designados para las semifinales de la Copa Paraguay

Con el torneo Clausura prácticamente sentenciado, ambos equipos apostaron todas sus fichas a este mano a mano. Para el Gumarelo, el objetivo es claro: prolongar su dinastía en la “Copa de Todos”. Para el “Canario”, es la oportunidad dorada de rubricar una temporada de ensueño.

Libertad va por su cuarto grito

Dueño absoluto del historial en esta competición con tres títulos en su vitrina (2019, 2023 y 2024), el cuadro “repollero” llega a esta instancia tras sufrir más de la cuenta ante rivales de categorías inferiores.

Su ruta comenzó dejando atrás a representanes de la División Intermedia: Tacuary y Fernando de la Mora —ambos desde la vía de los penales—, para luego superar por 3-1 a Independiente de Campo Grande en cuartos de final. Aquellas primeras batallas tuvieron a Nelson Haedo Valdez al mando, mientras que hoy el plantel afronta este desafío crucial bajo la dirección técnica de Ariel Galeano.

Recoleta por abrochar el sueño continental

Del otro lado, Recoleta FC vive un momento sin precedentes en sus apenas tres temporadas en el profesionalismo. El Canario silenció a más de uno en su marcha copera: eliminó al campeón de la División Intermedia, Deportivo Santaní (2-0), despachó a Guaireña FC, también de la segunda categoría (3-1) y dio el golpe en cuartos de final dejando en el camino a todo un gigante de la Primera División, el Sportivo Luqueño.

Más allá del prestigio de levantar el trofeo, el premio mayor seduce a todo el club: el campeón se adjudicará un boleto directo a la Copa Libertadores como Paraguay 4. Incluso, la calculadora le sonríe al conjunto comandado por Jorge González Frutos: si logran llegar a la final y su rival es Cerro Porteño, un hipotético boleto del “Ciclón” a la Libertadores por la tabla acumulada liberaría automáticamente el cupo internacional para el subcampeón de la Copa Paraguay.

Lo que viene en la otra llave

El ganador de este partidazo en La Arboleda ya tendrá la mira puesta en el gran objetivo, esperando en la final al vencedor de la llave que animarán Cerro Porteño y Sol de América este domingo, desde las 18:00, en el estadio Juan Canuto Pettengill del 12 de Octubre de Itauguá.

Lo
más leído
del día

01
Política
Caso Ueno Bank: el Arzobispado pide investigar desvíos y renovar el gabinete de Alliana
Ver más
02
Política
Crece la indignación ciudadana: concejales no se ponen de acuerdo ni para elegir a sus autoridades
Ver más
03
Fútbol Internacional
Uruguay asalta La Bombonera derrotando a la Argentina post-Messi
Ver más
04
ABC en el Este
Con manifestación, piden destitución de Justo Zacarías de Itaipú
Ver más
05
Política
Juicio político a Rolón: diputado opositor apuesta a presión ciudadana por Ueno Bank para forzar al cartismo
Ver más

Te puede interesar