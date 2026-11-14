Recoleta FC quiere hacer historia, con una formación definida

Un club eminentemente del ascenso, con solo tres temporadas totalizadas en primera -en dos etapas- vive un presente de ensueño en el profesionalismo: Recoleta juega contra Libertad en el estadio La Arboleda de Rubio Ñu, a las 18:00, por un lugar en la final de la Copa Paraguay 2026.

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Para el Canario, el duelo es de vital importancia, pues de ganar no solo estará en la definición de la Copa de Todos, sino pondrá un pie en la Libertadores, que es el premio deportivo que otorga el evento de integración al monarca, además de la recompensa económica de 1.000.000.000 de guaraníes.

Sin misterios, el entrenador aurinegro, Jorge González Frutos, prepara una alineación compuesta por: Óscar Toledo; Claudio Figueredo, Nicolás Marotta, Marcos Pereira y Pedro Ríos; Ronal Domínguez, Claudio Garay, Juan Alexander Franco; Aldo Walmor González, Brahian Vidal Ferreira; Renzo Martino.

La campaña del Canario en este certamen comprende los triunfos sobre Deportivo Santaní, Guaireña y Sportivo Luqueño.

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Para “Reco”, la misión es vencer por primera vez en la temporada al laureado rival del barrio Las Mercedes, ante el cual cayó en los tres juegos ligueros de la temporada.

La otra llave semifinal será animada por Cerro Porteño y Sol de América este domingo, en el estadio del 12 de Octubre de Itauguá, a las 18:00.