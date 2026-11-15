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Copa Paraguay
15 de noviembre de 2026 - 11:20

La probable formación de Cerro Porteño en la Copa Paraguay

El argentino Pablo Ezequiel Vegetti (38 años) es la principal carta de gol de Cerro Porteño.
El argentino Pablo Ezequiel Vegetti (38 años) es la principal carta de gol de Cerro Porteño.Club Cerro Porteño

Cerro Porteño enfrenta este domingo en Itauguá a Sol de América, a las 18:00, por un cupo a la final de la Copa Paraguay 2026, en la que ya se encuentra Recoleta FC.

Por ABC Color
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El estadio del 12 de Octubre de Itauguá albergará el partido de eliminación directa entre Cerro Porteño y Sol de América, fijado para las 18:00, en la segunda semifinal de la Copa Paraguay. En caso de igualdad en tiempo normal, el clasificado surgirá en los penales.

Lea más: Cerro Porteño busca su primera gran final en la Copa Paraguay ante Sol de América

Este sábado, Recoleta FC accedió a la definición tras dejar fuera de carrera al tricampeón Libertad, con el que empató 1-1 en tiempo normal del duelo celebrado en La Arboleda de Santísima Trinidad, saliendo airoso en los lanzamientos desde los 12 pasos por 5-4.

Con la temporada liguera perdida, el Ciclón pone todas sus fichas al torneo de integración, que busca ganarlo por primera vez. Enfrentará a un rival de la División Intermedia, que intentará dar un golpe en este certamen de las sorpresas.

El entrenador azulgrana Gustavo Costas presentaría la siguiente alineación: Manuel Roffo; Fabricio Domínguez, Lucas Quintana, Alexis Cañete y Guillermo Benítez; Jorge Morel, Gastón Giménez; César Bobadilla, Carlos Chena, Mateo Klimowicz; Pablo Vegetti.

Imagen sin descripción

Para acceder a esta instancia, “la mitad más uno” derrotó por 1-0 a Resistencia, por 2-1 a Rubio Ñu y luego en penales 5-3 a San Lorenzo, luego del empate 2-2 en tiempo normal.

La inédita final de la octava edición de la Copa de Todos está marcada para el miércoles 9 de diciembre. El evento otorga una plaza a la Copa Libertadores 2027, como Paraguay 4.

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