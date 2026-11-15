La probable formación de Cerro Porteño en la Copa Paraguay

El estadio del 12 de Octubre de Itauguá albergará el partido de eliminación directa entre Cerro Porteño y Sol de América, fijado para las 18:00, en la segunda semifinal de la Copa Paraguay. En caso de igualdad en tiempo normal, el clasificado surgirá en los penales.

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Este sábado, Recoleta FC accedió a la definición tras dejar fuera de carrera al tricampeón Libertad, con el que empató 1-1 en tiempo normal del duelo celebrado en La Arboleda de Santísima Trinidad, saliendo airoso en los lanzamientos desde los 12 pasos por 5-4.

Con la temporada liguera perdida, el Ciclón pone todas sus fichas al torneo de integración, que busca ganarlo por primera vez. Enfrentará a un rival de la División Intermedia, que intentará dar un golpe en este certamen de las sorpresas.

El entrenador azulgrana Gustavo Costas presentaría la siguiente alineación: Manuel Roffo; Fabricio Domínguez, Lucas Quintana, Alexis Cañete y Guillermo Benítez; Jorge Morel, Gastón Giménez; César Bobadilla, Carlos Chena, Mateo Klimowicz; Pablo Vegetti.

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Para acceder a esta instancia, “la mitad más uno” derrotó por 1-0 a Resistencia, por 2-1 a Rubio Ñu y luego en penales 5-3 a San Lorenzo, luego del empate 2-2 en tiempo normal.

La inédita final de la octava edición de la Copa de Todos está marcada para el miércoles 9 de diciembre. El evento otorga una plaza a la Copa Libertadores 2027, como Paraguay 4.