Lo que costará “digerir” el partido por el tercer puesto de la Copa Paraguay 2026 entre Cerro Porteño y Libertad, fijado para el próximo jueves 26, en el estadio Defensores del Chaco, a las 19:30.

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El Ciclón viene de perder en semifinales contra Sol de América, componente del circuito de la División Intermedia, en tanto que el Guma claudicó por la misma vía contra Recoleta FC.

La inédita definición de la Copa de Todos entre el Danzarín y el Canario será el domingo 6 de diciembre, en el estadio La Huerta, ubicado en el capitalino barrio Las Mercedes, a las 19:00. El monarca embolsará 1.000.000.000 de guaraníes, mientras que el vice se quedará con G. 250.000.000.

La plaza para la Copa Libertadores 2027, otorgada por el torneo de integración, es adjudicada a Recoleta FC, teniendo en cuenta que si Sol de América gana la final, no podrá competir a nivel internacional al no formar parte del círculo privilegiado de nuestro balompié, que es una condición para el salto internacional.

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Volviendo con el choque entre laureados, por el “premio consuelo”, el vencedor subirá al podio y obtendrá como recompensa la módica suma de 100.000.000 de guaraníes, al cambio actual, unos 16.100 dólares. El perdedor embolsará G. 50.000.000.

Por jugar al pádel, que contractualmente está prohibido, el mediocampista ofensivo cerrista Ignacio Aliseda había recibido una multa de la mitad de su salario, por lo que dejó de percibir unos US$ 25.000, por lo que se podrán imaginar que el premio otorgado por la Copa de Todos solo alcance para la logística, aunque en este caso la concentración quedaría suprimida porque jugar un partido como este, habiendo tenido el título como objetivo, supone un tremendo “bajón”.