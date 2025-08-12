Recoleta FC: Todo continúa igual, por ahora

En principio, la decisión del cambio de timón en Recoleta estaba tomada, con las bases sentadas para la llegada de Felipe Ariel “Gato” Giménez, pero tras la reciente presentación, la contratación del orientador “felino” queda en “stand-by”.
Lea más: El técnico de Recoleta, en evaluación
Las autoridades aurinegras temen que la modificación de la estructura genere un efecto contrario al esperado, pero para dar continuidad al proceso, necesitan ver cosas distintas en el aspecto futbolístico, que el equipo tenga un vuelo similar a la primera parte de la temporada.
El choque del viernes contra General Caballero JLM, a celebrarse en el estadio Ricardo Grégor, a las 18:30, marcará el rumbo del staff de González Frutos, que lleva 29 juegos, con 8 victorias, 10 empates y 11 derrotas.
