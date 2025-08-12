Deportivo Recoleta

Recoleta FC: Todo continúa igual, por ahora

El ciclo del técnico Jorge González Frutos (50 años) en Recoleta FC continúa, al menos por ahora. El empate 1-1 del domingo contra Libertad, en La Huerta, sembró ciertas dudas a la dirigencia que aún no son disipadas.

Por ABC Color
11 de agosto de 2025 - 16:54
Jorge Osmar González Frutos, director técnico de Recoleta FC.
Jorge Osmar González Frutos, director técnico de Recoleta FC.Gentileza

En principio, la decisión del cambio de timón en Recoleta estaba tomada, con las bases sentadas para la llegada de Felipe Ariel “Gato” Giménez, pero tras la reciente presentación, la contratación del orientador “felino” queda en “stand-by”.

Lea más: El técnico de Recoleta, en evaluación

Las autoridades aurinegras temen que la modificación de la estructura genere un efecto contrario al esperado, pero para dar continuidad al proceso, necesitan ver cosas distintas en el aspecto futbolístico, que el equipo tenga un vuelo similar a la primera parte de la temporada.

El choque del viernes contra General Caballero JLM, a celebrarse en el estadio Ricardo Grégor, a las 18:30, marcará el rumbo del staff de González Frutos, que lleva 29 juegos, con 8 victorias, 10 empates y 11 derrotas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado