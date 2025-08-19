Recoleta FC: Del césped sintético al natural

El Canario, Recoleta FC, atraviesa una fase complicada en términos de resultado, por lo que el fin de semana deberá emplearse a fondo para salir adelante en el juego a celebrarse en el 12 de Octubre de Itauguá, a partir de las 18:30.

El técnico Jorge González Frutos parece haber superado un turbulento momento. Su continuidad se debe en gran parte a la opinión favorable de su trabajo de los principales referentes a la dirigencia, que estuvo a punto de cambiar de timón.

La actividad de la dotación canaria se cumplió en las instalaciones del Yacht & Golf Club, a orillas del río Paraguay.

Los atletas Iván Torres, Hugo Sandoval, Matías López y Blas Medina aparecen como opciones para la conformación del elenco.

La campaña aurinegra en el Clausura 2025 comprende dos victorias, dos empates y cuatro derrotas.

El estreno recoletano en la Copa Paraguay está marcado para el martes 2 de setiembre contra Sol de América, en el estadio Emiliano Ghezzi del Fernando de la Mora, ubicado en el capitalino barrio Vista Alegre, a las 16:00.