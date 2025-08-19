Deportivo Recoleta

Recoleta FC: Del césped sintético al natural

vmiranda Aliado al césped sintético en su deseo de desplegar un fútbol mucho más dinámico, Recoleta FC ahora entrena sobre empastado natural como una especie de readaptación para su juego sabatino contra Luqueño.

Por ABC Color
19 de agosto de 2025 - 16:57
Alejandro Silva (35 años, derecha) comanda el pelotón canario en el estadio Ricardo Grégor del Independiente de Campo Grande.
El Canario, Recoleta FC, atraviesa una fase complicada en términos de resultado, por lo que el fin de semana deberá emplearse a fondo para salir adelante en el juego a celebrarse en el 12 de Octubre de Itauguá, a partir de las 18:30.

El técnico Jorge González Frutos parece haber superado un turbulento momento. Su continuidad se debe en gran parte a la opinión favorable de su trabajo de los principales referentes a la dirigencia, que estuvo a punto de cambiar de timón.

La actividad de la dotación canaria se cumplió en las instalaciones del Yacht & Golf Club, a orillas del río Paraguay.

Los atletas Iván Torres, Hugo Sandoval, Matías López y Blas Medina aparecen como opciones para la conformación del elenco.

La campaña aurinegra en el Clausura 2025 comprende dos victorias, dos empates y cuatro derrotas.

El estreno recoletano en la Copa Paraguay está marcado para el martes 2 de setiembre contra Sol de América, en el estadio Emiliano Ghezzi del Fernando de la Mora, ubicado en el capitalino barrio Vista Alegre, a las 16:00.

