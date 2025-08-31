Brahian Vidal demuestra su faceta goleadora

El velocista limpeño Brahian Vidal Ferreira Benítez, de 23 años, irrumpió en el fútbol profesional de la mano de Recoleta FC, campeón de la División Intermedia 2025.

El atacante totaliza 31 partidos con el Canario, con dos conversiones, las registradas contra Guaraní (derrota por 3-2) y 2 de Mayo (triunfo por 2-0).

Con futuro internacional, contando con características parecidas a las de Ramón Sosa, del Palmeiras, Brahian Vidal tiene un largo recorrido en competencias de la Unión del Fútbol del Interior.

El punzante extremo de Aguapey, Limpio, se inició en Ñu Poty, tuvo un breve paso por el Sportivo Luqueño, después jugó en 24 de Setiembre de Itapuamí, 6 de Enero de Limpio, General Caballero de Itá Angu’a (Luque), 20 de Julio de Luque y 16 de Julio de la Liga Sastreña (Chaco).

El joven vive un sueño, en el máximo nivel de nuestro fútbol, con ingresos mejorados conforme a su rendimiento.

La dirigencia canaria, encabezada por Luis Antonio Vidal Velázquez, espera que Ferreira siga creciendo para dar un salto aún mayor a su carrera, en la que empieza a recoger frutos de su sacrificio. Necesitaba una oportunidad y Recoleta FC se la dio.