Recoleta FC cuenta con futuros albirrojos

Los datos preliminares recibidos por la dirigencia de Recoleta FC es que Gustavo Alfaro podría realizar microciclos, pensando en el futuro y que son varios los atletas aurinegros que llaman la atención del seleccionador, por su gran potencial.
El volante central Lucas Ramón Romero (22 años), también mediocampista de contención José Antonio Espínola (24) y el potente extremo Brahian Vidal Ferreira (23), estarían en la nómina de Alfaro, siempre y cuando mentengan su nivel y logren elevarlo.
Romero lleva 28 partidos en la temporada con el Canario, Espínola registra 24, en tanto que Brahian Vidal totaliza 31 cotejos con dos recientes anotaciones, que lo convierten en un ofensivo más completo con el plus del gol.
El hecho que los atletas recoletanos sean seguido habla del buen trabajo realizando por la institución capitalina, presidida por Luis Antonio Vidal y que tiene prácticamente asegurada su continuidad en la máxima categoría, con posibilidades de una histórica clasificación a la Copa Sudamericana.