Recoleta FC: Tres partidos de suspensión para Falcón

Técnicamente son dos las sanciones recibidas por el uruguayo Gonzalo Adrián Falcón, quien había llegado al fútbol paraguayo de la mano del Sportivo Luqueño y en la actualidad defiende a Recoleta FC.

El golero fue multado por su club y ahora el organismo disciplinario de la APF lo inhabilita por tres rondas.

Falcón demostró su arrepentimiento. El triunfo canario por 3-1 alivianó en parte la cuestión, más las declaraciones del futbolista afectado que tomó el hecho como una broma.

El golero le tocó el trasero al nómada Sebastián Olmedo, quien se disponía a ubicarse para un tiro de esquina ofensivo. La irregularidad fue detectada por el VAR y tras la revisión de las imágenes, Giancarlos Juliadoza exhibió la tarjeta roja al guardián recoletano, que se perderá los duelos del Clausura contra Ameliano, Cerro Porteño y Olimpia.