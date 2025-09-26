Recoleta FC: El Canario apunta alto

Con el objetivo primario casi asegurado, la permanencia en el círculo privilegiado, el Canario, Recoleta FC, tiene la misión de consolidarse en la zona de la Copa Sudamericana.

Por la decimocuarta ronda del Clausura, “Reco” visitará el lunes a Ameliano en Villeta, a las 17:00.

La portería sería cubierta por Óscar Toledo, debido a la suspensión de tres partidos que pesa sobre el uruguayo Gonzalo Falcón.

El velocista Brahian Vidal Ferreira es seguido por clubes del exterior y de consolidar su ascendente carrera, podría generar un importante ingreso económico a la institución.

En el choque contra la V azulada podrían aparecer en la formación de Jorge González Frutos el experimentado Iván Piris y el chico Giuseppe Guggiari Poka, para el “minutaje” exigido por el reglamento.