Recoleta FC: La cría de canarios continúa

El Canario (Recoleta FC) prepara un “polluelo” para el partido del viernes contra Olimpia, a desarrollarse en el 12 de Octubre de Itauguá, a las 17:30.

Juan José Falcón, extremo de la categoría 2008, se dispone a debutar contra el Decano. Queda por determinarse si actuará de titular o de recambio, pero su intervención es considerada segura, para el “minutaje”.

El chico pasó las formativas en Cerro Porteño y Guaraní. Llegó al “nido” recoletano hace dos años.

El entrenador Jorge González Frutos pretende sumar 90 minutos contra los franjeados con juveniles, por lo que hará una combinación entre Falcón y Giuseppe Giaggiari Poka, quien ya lleva ocho presentaciones en Primera.

La diferencia entre los volantes es que “Giuppe” es más de contención y Falcón es más de ataque.

La directiva aurinegra, encabezada por Luis Antonio Vidal, pone a disposición de la barriada traslado y acceso gratuitos para 50 personas para el duelo en la Ciudad del Ñandutí. Los interesados deben contactarse al 0981 682-686 y seguir los “pasos avícolas”.