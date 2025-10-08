Deportivo Recoleta

Recoleta FC: La cría de canarios continúa

Recoleta FC se encuentra en la necesidad de engrosar la bolsa de minutos que exige el reglamento para evitar la reducción de tres puntos y la sanción económica de 200.000.000 de guaraníes.

Por ABC Color
08 de octubre de 2025 - 17:40
Juan José Falcón Zaldívar, de la categoría 2008, joven promesa del Recoleta FC.
Juan José Falcón Zaldívar, de la categoría 2008, joven promesa del Recoleta FC.

El Canario (Recoleta FC) prepara un “polluelo” para el partido del viernes contra Olimpia, a desarrollarse en el 12 de Octubre de Itauguá, a las 17:30.

Lea más: Luqueño pide anulación de tarjeta

Juan José Falcón, extremo de la categoría 2008, se dispone a debutar contra el Decano. Queda por determinarse si actuará de titular o de recambio, pero su intervención es considerada segura, para el “minutaje”.

El chico pasó las formativas en Cerro Porteño y Guaraní. Llegó al “nido” recoletano hace dos años.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El entrenador Jorge González Frutos pretende sumar 90 minutos contra los franjeados con juveniles, por lo que hará una combinación entre Falcón y Giuseppe Giaggiari Poka, quien ya lleva ocho presentaciones en Primera.

La diferencia entre los volantes es que “Giuppe” es más de contención y Falcón es más de ataque.

La directiva aurinegra, encabezada por Luis Antonio Vidal, pone a disposición de la barriada traslado y acceso gratuitos para 50 personas para el duelo en la Ciudad del Ñandutí. Los interesados deben contactarse al 0981 682-686 y seguir los “pasos avícolas”.

Enlace copiado