Deportivo Recoleta

Recoleta FC: Visita postergada

Emisarios extranjeros anunciaron la llegada al país para observar in situ al velocista Brahian Vidal Ferreira, pero la visita quedó postergada porque el delantero de Recoleta FC sufrió un desgarro en la victoria sobre Olimpia por 1-0.

Por ABC Color
15 de octubre de 2025 - 18:00
Brahian Vidal Ferreira Benítez, delantero de Recoleta FC.
Brahian Vidal Ferreira Benítez, delantero de Recoleta FC.VICTOR MIRANDA

Esta es la primera temporada de competencia a nivel profesional del puntero Brahian Vidal Ferreira, de 23 años.

Lea más: El Canario hizo historia

El ofensivo, natural de Limpio (departamento Central), registra un promedio de 35 kilómetros por hora en sus piques y que con el componente de los goles, se convierte rápidamente en una figura de exportación, contando con características muy parecidas a las de Ramón “Amiguito” Sosa.

Brahian Vidal totaliza 37 partidos en la temporada, tres anotaciones y una asistencia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Canario jugará el sábado con Guaraní, en La Arboleda de Santísima Trinidad, a las 20:00.