Recoleta FC: Visita postergada

Esta es la primera temporada de competencia a nivel profesional del puntero Brahian Vidal Ferreira, de 23 años.

El ofensivo, natural de Limpio (departamento Central), registra un promedio de 35 kilómetros por hora en sus piques y que con el componente de los goles, se convierte rápidamente en una figura de exportación, contando con características muy parecidas a las de Ramón “Amiguito” Sosa.

Brahian Vidal totaliza 37 partidos en la temporada, tres anotaciones y una asistencia.

El Canario jugará el sábado con Guaraní, en La Arboleda de Santísima Trinidad, a las 20:00.