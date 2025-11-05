Recoleta FC: Interés en joven promesa canaria

En abanderado de Recoleta FC de la temporada probablemente sea Lucas Ramón Romero (23), volante de contención convocado a la selección y potencialmente mundialista en 2026.

Otra de las figuras destacadas del Canario es el potente atacante Brahian Vidal Ferreira (23), quien del fútbol del interior saltó este año al profesionalismo, sorprendiendo por su potencial.

En la semana de la llegada al país de unos emisarios se confirmó la lesión muscular del atleta limpeño, quien se encuentra en plena etapa de recuperación.

Además existen sondeos por Hugo Sandoval (25), José Antonio Espínola (24) y Matías López (22), quien pertenece a los registros de Guaraní.

Pero, la más reciente conexión fue para consultar por Manuel Schupp Astigarraga (19), el volante ofensivo zurdo que llama la atención por su capacidad de desequilibrio.

Shupp es originalmente recoletano. Fichado en el club y que fue escalando categorías hasta debutar en el profesionalismo, en el que lleva 20 partidos, con un gol.

A diferencia de Brahian Vidal, que es un atacante lineal, casi imparable en las corridas, con un pique que marca un promedio de velocidad de 35 kilómetros por hora, Manuel es un jugador con velocidad, diagonales, dibbling y que elude rivales, es decir diferente, capaz de actuar en ambos perfiles.

Con el primer objetivo logrado, que es la permanencia en la máxima categoría, y con el segundo encaminado, la clasificación a un torneo internacional (Copa Sudamericana), la comisión directiva aurinegra, encabezada por Luis Antonio Vidal, se reunirá apenas culmine el Clausura para definir los pasos a seguir.

El objetivo de las autoridades es conservar el 80 por ciento del plantel actual y lógicamente, potenciarlo.