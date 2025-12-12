Recoleta FC: Wlk y Marotta, canarios

Allan Wlk, surgido en Olimpia, viene de militar en Atlante, en la Liga Expansión de México. Igualmente actuó en Celaya y Ameliano. Es una de las apuestas de Recoleta FC para el 2026.

Nicolás Marotta llega al Canario tras su paso por Tembetary, con el que disputó 24 partidos y anotó dos goles.

En setiembre, el club aurinegro, presidido por Luis Antonio Vidal, había anunciado a su primer fichaje con vistas al 2026. Se trata del atacante Eder Fabián Barreto (21), campeón de la Liga Luqueña con el Sportivo Julio Correa.

