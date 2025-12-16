Recoleta FC: Parzajuk llega al Canario

En el club argentino Godoy Cruz, descendido a la segunda categoría, el atleta surgido en Olimpia, Kevin Parzajuk, nueva incorporación de Recoleta FC, disputó 15 partidos.

En la institución uruguaya, Montevideo Wanderers, su marca fue de 14 encuentros. Como los delanteros se miden con goles y el “9” no pudo embocar, vuelve a Paraguay para su relanzamiento.

En su etapa juvenil, Parzajuk tuvo una valiosa pasantía en el Brescia de Italia. Su mejor momento lo vivió en el 2023, temporada en la que tuvo 19 encuentros y señaló cinco tanto en filas de Guaireña FC.

Los nuevos en el plantel canario son Parzajuk, Nicolás Marotta y Allan Wlk Duré. Existen jugadores que activan en la dotación que comanda Jorge González Frutos a modo de prueba.

Debido a la amplitud de la dotación, podrían cambiar de aire Néstor Bareiro, Ulises Coronel, Lucas González, Matías Lezcano y Ricardo Britos.

Alejandro Silva volverá a militar en Olimpia y Lucas Ramón Romero está en la danza de la transferencia.