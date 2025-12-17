Recoleta FC: Movidas en el nido del Canario

Ulises Coronel retornará al Sportivo 2 de Mayo, mientras que Lucas González y Juan Sebastián Vargas volverán a Nacional, por lo que el Canario, Recoleta FC, necesitará incorporar al menos un lateral izquierdo.

Lea más: Parzajuk llega al Canario

Para el puesto de “9”, en el que se desempeña Lucas, llegan a la institución aurinegra dos formados en Olimpia, Allan Wlk Duré y Kevin Parzajuk.

Otro nuevo en el plantel que conduce Jorge González Frutos es el zaguero argentino Nicolás Marotta, últimamente en Tembetary.

Varios jugadores activan con el grupo, en un periodo de observación.

Las primeras actividades se cumplen en el Independiente de Campo Grande. La etapa más dura de la pretemporada se desarrollará en el Puma Resort de Juan León Mallorquín.