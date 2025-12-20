El campeón de la Copa Paraguay que tiene acordada su llegada a Recoleta FC

El volante, que viene de ser una pieza fundamental en el General Caballero de Juan León Mallorquín —club con el que conquistó la Copa Paraguay pese al descenso—, es la nueva cara del mediocampo funebrero. “Estamos concretando la venida de Juan Alexander Franco, que nos gustó bastante, que jugó muchos partidos este año, que encaja perfectamente en la política de Recoleta”, expresó el titular aurinegro.

Una de las grandes apuestas del club proviene directamente del fútbol de la Unión del Fútbol del Interior (UFI). Se trata de Antonio Samaniego, quien brilló con el 15 de Mayo de Itapé en la reciente serie de Promoción. El presidente detalló las razones de su contratación: “El goleador de 15 de Mayo, que nos gustó mucho en las dos finales de la Promoción, lo seguimos durante el campeonato (Nacional B de UFI), un chico fuerte, alto. Tiene 29 años, él más bien nos gustó mucho porque es un tanque, fuerte, para juego aéreo, tiene potencia y es goleador también”.

Ante la inminente partida del portero Gonzalo Falcón, quien cuenta con ofertas concretas de Perú y Argentina a pesar de tener dos años más de contrato, la dirigencia ya tiene en la mira a su reemplazo. El nombre apuntado es el de Tales Wastowski, también proveniente del conjunto de Mallorquín. “Nos interesa bastante Tales Wastowski, el arquero de General Caballero de Juan León Mallorquín, estamos en buenas relaciones con el presidente Julio Aldama. Terminó siendo un gran arquero durante el año, tiene buena estatura y tiene hambre, tiene ganas, quiere triunfar”, expresó finalmente Luis Vidal.