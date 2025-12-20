Rubén Di Tore y las novedades de Libertad apuntando a la temporada 2026

La llegada de Arce no es una incorporación más; representa el regreso de alguien que conoce los pasillos del club desde diversas facetas. “Sí, el ‘Chiqui’ estuvo con nosotros, finalizó su carrera deportiva como futbolista profesional con nosotros. Después estuvo un tiempo en la gerencia deportiva, estuvo poco tiempo, y después ya se volvió a trabajar en la dirección técnica de la reserva un tiempo. Y después siguió su carrera exitosa como técnico y ahora está de vuelta”.

El presidente fue tajante al explicar por qué se decantaron por la figura de Arce para liderar este proceso, subrayando la necesidad de dar rodaje a los talentos emergentes del club. “Más que nada porque queremos promocionar a los chicos, sabemos que es un técnico que le gusta trabajar con los más jóvenes y queremos mover esa cantera que hay, que tienen muchos jugadores y que llegan una vez y luego no están jugando en Primera”.

En cuanto al armado del equipo para la próxima temporada, Di Tore confirmó la continuidad de dos importantes figuras, aunque dejó una incógnita en el mediocampo. “No tenemos ya novedades, solamente que arreglamos el contrato con Lucas Sanabria, quien sigue con nosotros, renovamos la firma de su contrato y también con Iván Franco. ¿Y Hugo Martínez? Hugo está todavía en veremos. O sea, estamos negociando con él. Vamos a ver qué posición toman estos días, porque hasta ahora no había nada todavía”.

Uno de los temas más candentes fue la sucesión de Martín Silva. Ante los rumores que vinculaban al brasileño Jean Fernandes (ex-Cerro Porteño) con el “Repollero”, el titular del club aclaró. “Va a depender del cuerpo técnico definitivamente, pero ahí están trabajando, ya empezamos a trabajar. No (sobre el pedido por Jean), se ofrecieron algunos arqueros al saber que nosotros no íbamos a continuar con Martín Silva, se ofrecieron algunos arqueros al club. No es que nosotros salimos a buscar, y dentro de esos estaba este muchacho”.

Finalmente, Di Tore enfatizó la confianza que existe en los guardametas jóvenes del club, como Rodrigo Morínigo, Ángel González y Víctor Rojas, quienes piden pista en el equipo principal: “Yo creo que sí, aparte el arquero es un puesto que vos te das cuenta que juega solamente uno, entonces es difícil que tome ritmo, como toma lo otro, necesariamente tiene que jugar. Y están dos chicos muy prometedores como Ángel González, quien estuvo en los Juegos Olímpicos... y Víctor Rojas estuvo en el mundial Sub-20... son chicos que tienen que crecer, pero también tienen que jugar”.