Recoleta FC: Samaniego y el sueño de Primera

Con 31 años y después de militar en el 15 de Mayo de Itapé, el lambareño con fuerte acento porteño, Antonio Samaniego, llega al Canario (Recoleta) con elevadas expectativas, sabiendo que cada entrenamiento bajo el comando del staff de Jorge González Vázquez para él es un verdadero examen.

El centroatacante tuvo una experiencia en las formativas de América de México. Luego militó en Trinidense, Real Pilar, Fénix, Juventud Unida, Puerto Nuevo, Sol de América, 3 de Noviembre, Deportivo Español, Deportivo Santaní y 15 de Mayo.