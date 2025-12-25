Recoleta FC: De Asunción a Mallorquín

El Canario rearma su plantilla con figuras conocidas y con otras que dan un enorme alto al profesionalismo después de jugar en el fútbol del interior.

Los canteranos olimpistas Allan Wlk Duré y Kevin Parzajuk esta vez defenderán los colores aurinegros de Recoleta, al igual que Antonio Samaniego y Pedro Ríos, quienes llegan después de militar en el 15 de Mayo de Itapé (Guairá), campeón del Nacional B de la UFI.

El volante Juan Alexander Franco, de General Caballero JLM, es otra de las apuestas del club del barrio Recoleta, presidido por Luis Antonio Vidal, que llegó a un acuerdo por tres años con el atacante Hugo Sandoval.

“Reco”, que también incorporó a Francisco Pacher, extendió el contrato el arquero uruguayo Gonzalo Falcón, quien podría seguir su carrera en el balompié peruano.

Las bajas recoletanas serían Blas Marcelo Medina, Aldo Walmor González, Ricardo Britos, Matías Lezcano, Ángel Ibarra y Hernán Arsenio “Chico” Pérez.

La etapa más dura de la pretemporada se iniciará el viernes 2 de enero en las instalaciones del Puma Resort, en Mallorquín, departamento de Alto Paraná.