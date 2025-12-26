Recoleta FC: Familia canaria ampliada para la nueva temporada

El zaguero argentino Lucas Monzón (22), que disputó 18 partidos en el Sportivo Luqueño en el segundo semestre de este año, es una de las apuestas del Canario, Recoleta FC, que incorporó a Nicolás Marotta, Allan Wlk Duré, Kevin Daniel Parzajuk, Francisco Pacher, Antonio Samaniego Grance, Juan Alexander Franco y Pedro Ríos.

Lea más: De Asunción a Mallorquín

La dirigencia, encabezada por Luis Antonio Vidal, gestiona la contratación de un arquero uruguayo, teniendo en cuenta que el también charrúa Gonzalo Falcón proseguirá su carrera en el balompié peruano.

Los dirigidos por Jorge González Frutos cumplen la primera parte de la preparación en Asunción. La etapa más dura de la pretemporada se desarrollará a partir del viernes 2 de enero en Juan León Mallorquín, Alto Paraná.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Recoleta tiene como objetivo avanzar a la fase de grupos de la Sudamericana. Para ello deberá vencer a Nacional en la serie local. El choque contra la Academia fue programado para el jueves 5 de marzo, en el Defensores del Chaco, a las 19:00.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El departamento de prensa del club emitió un material audiovisual con algunos integrantes del plantel y cuerpo técnico demostrando el espíritu navideño.