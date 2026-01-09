Recoleta oficializa la salida de Lucas Romero, nuevo jugador de U de Chile

La transferencia se concretó bajo la modalidad de préstamo por una temporada, según confirmó la entidad aurinegra a través de sus canales oficiales. El acuerdo entre el “Canario” y la entidad universitaria incluye una opción de compra, permitiendo que la “U” asegure la ficha definitiva del jugador si su rendimiento cumple con las expectativas durante este 2026. “Le deseamos el mayor de los éxitos en este nuevo desafío. ¡Vamos por más, Lucas!”, expresó el club paraguayo en su mensaje de despedida.

Tras su debut en Tacuary durante 2023, el mediocampista encontró su mejor versión en Recoleta FC, donde acumuló 34 partidos oficiales en la temporada 2025. Su despliegue y visión de juego no pasaron desapercibidos para Gustavo Alfaro, quien lo considera una pieza en el recambio de la Albirroja. Esta confianza se tradujo en su debut absoluto con la Selección Paraguaya el pasado 19 de noviembre, en un amistoso frente a México disputado en Estados Unidos, consolidando desde entonces su estatus de jugador de nivel internacional.

El arribo de Lucas Romero a Chile no es casual. El equipo universitario busca potenciar su zona media de cara a la Copa Sudamericana 2026, torneo donde el paraguayo tendrá la vitrina ideal para revalidar el buen concepto que el cuerpo técnico de la selección tiene sobre él. Con este movimiento, el volante no solo busca afianzarse en el fútbol extranjero, sino también garantizar su presencia en la lista final del seleccionador Albirrojo, Gustavo Alfaro, para estar presente en la Copa de Mundo México/Estados Unidos/Canadá 2026.