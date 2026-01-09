Alcides Benítez, oficialmente presentado en Belgrano de Córdoba

La operación representa una inversión significativa para el “Celeste”, que concretó la compra del 50% de los derechos económicos del futbolista. El limpeño, quien llega procente de Guaraní, firmó un contrato por cuatro temporadas, extendiendo su vínculo con el club hasta diciembre de 2029. Con la documentación finalmente regularizada, el lateral derecho queda plenamente habilitado para iniciar este nuevo ciclo en el fútbol argentino.

A pesar de la oficialización, el cuerpo técnico mantiene la cautela respecto a su debut inmediato. Belgrano afrontará este sábado su primer amistoso de pretemporada ante Central Córdoba de Santiago del Estero, y es probable que el lateral aún no sume minutos. Debido a que el defensor realizó tareas diferenciadas durante los últimos días mientras se cerraban los flecos de su contrato, Zielinski priorizaría su acondicionamiento físico antes de lanzarlo al campo de juego.

Alcides Benítez aterriza en Córdoba con un bagaje importante en la Primera División de nuestro país. Durante su etapa en el “Cacique” paraguayo, disputó 81 partidos oficiales, en los que además de su solidez defensiva, aportó dos goles y siete asistencias. Estas estadísticas subrayan su perfil de lateral moderno con proyección ofensiva, una variante que Belgrano busca explotar en su esquema para los desafíos que propone el 2026.