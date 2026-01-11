Deportivo Recoleta
Recoleta FC: El Canario vuela a su nido

El presidente de la institución aurinegra, Luis Antonio Vidal Velázquez, con miembros del cuerpo técnico encabezado por Jorge González Frutos.VICTOR MIRANDA

El plantel de Recoleta FC retornó a Asunción después de cumplir la etapa más dura de su preparación en la localidad altoparanaense de Juan León Mallorquín.

Por ABC Color

El Canario debió animar en la mañana de ayer un amistoso contra un combinado de jugadores libres de la zona. El duelo quedó cancelado por las malas condiciones climáticas, por lo que el plantel entrenó en las instalaciones del Puma Resort antes de su vuelta a la capital.

Los cotejos preparatorios fijados por los aurinegros son contra Luqueño, el miércoles 14, en el estadio del Independiente de Campo Grande, a las 17:30, y frente a Ameliano, el sábado 17, en Villeta, a las 7:30.