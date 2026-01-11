Recoleta FC: El Canario vuela a su nido

El Canario debió animar en la mañana de ayer un amistoso contra un combinado de jugadores libres de la zona. El duelo quedó cancelado por las malas condiciones climáticas, por lo que el plantel entrenó en las instalaciones del Puma Resort antes de su vuelta a la capital.

Lea más: Romero, segunda operación canaria

Los cotejos preparatorios fijados por los aurinegros son contra Luqueño, el miércoles 14, en el estadio del Independiente de Campo Grande, a las 17:30, y frente a Ameliano, el sábado 17, en Villeta, a las 7:30.