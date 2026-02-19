Recoleta FC: Canario a la Terraza, con parada en Santaní

Será una agitada jornada para el Canario, Recoleta FC, con una práctica matinal tempranera, tras la cual se producirá el traslado rumbo a la Terraza del país, aproximadamente a las 09:30.

La hoja de ruta establece una parada para alimentación en Santaní, para luego cumplir el segundo y más largo tramo del recorrido de más de siete horas en total, en velocidad moderada.

“Reco” viene de sufrir su primera derrota del año. Fue contra Luqueño por 2-1.

El técnico Jorge González Frutos conserva la base del elenco, cuya campaña comprende dos victorias, dos igualdades y una caída.

Como el libro de pases se encuentra abierto, surgieron los nombres de Óscar René Cardozo (42) y Pablo Zeballos (39) como “refuerzos”, aunque la directiva encabezada por Luis Antonio Vidal no contempla más fichajes, al menos por ahora.