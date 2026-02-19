Deportivo Recoleta
19 de febrero de 2026 - 01:00

Recoleta FC: Canario a la Terraza, con parada en Santaní

Brahian Vidal Ferreira, Facundo Echeguren y Thiago Vidal Obregón, futbolistas de Recoleta FC.
La delegación de Recoleta FC viaja hoy a Pedro Juan Caballero para el partido de mañana contra el 2 de Mayo, a disputarse en el Río Parapití, a las 20:30, por la sexta fecha del Apertura.

Por ABC Color

Será una agitada jornada para el Canario, Recoleta FC, con una práctica matinal tempranera, tras la cual se producirá el traslado rumbo a la Terraza del país, aproximadamente a las 09:30.

La hoja de ruta establece una parada para alimentación en Santaní, para luego cumplir el segundo y más largo tramo del recorrido de más de siete horas en total, en velocidad moderada.

“Reco” viene de sufrir su primera derrota del año. Fue contra Luqueño por 2-1.

El técnico Jorge González Frutos conserva la base del elenco, cuya campaña comprende dos victorias, dos igualdades y una caída.

Como el libro de pases se encuentra abierto, surgieron los nombres de Óscar René Cardozo (42) y Pablo Zeballos (39) como “refuerzos”, aunque la directiva encabezada por Luis Antonio Vidal no contempla más fichajes, al menos por ahora.