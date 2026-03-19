Bautismo de fuego de Recoleta FC, en un grupo de campeones en la Sudamericana

La configuración del grupo presenta nombres de peso mundial, encabezados por el Santos de Brasil, club histórico que cuenta en sus filas con la figura de Neymar Jr. La serie se completa con otro coloso del continente, San Lorenzo de Almagro de Argentina —recordado en Paraguay por haber conquistado la Libertadores 2014 ante Nacional—, y el Deportivo Cuenca de Ecuador. Esta combinación de rivales de fuste y condiciones geográficas adversas obligará al representante nacional a realizar una planificación perfecta desde la primera jornada.

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El estreno oficial de Recoleta en el torneo será ante el “Ciclón” de Boedo, iniciando un calendario que continuará con el choque ante el “Peixe” y cerrará la primera rueda enfrentando al Deportivo Cuenca. De acuerdo al reglamento de la competición, solo el ganador del grupo obtendrá el boleto directo a los octavos de final, mientras que aquel que finalice en la segunda posición deberá disputar un playoff de ida y vuelta contra uno de los equipos transferidos desde la Copa Libertadores.

La expectativa por recibir a estrellas de clase mundial ya genera eco en el campamento canario. El entrenador Jorge González Frutos se refirió al desafío de enfrentar a Neymar Jr., señalando que el plan será marcarlo con la intensidad que requiere un futbolista de su nivel, con el deseo de que el astro brasileño llegue en óptimas condiciones para jerarquizar el espectáculo: “Vamos a marcarle a Neymar y todos los jugadores, esperamos que esté bien para que pueda jugar, es un futbolista de clase mundial. Asimismo, el estratega adelantó que el Estadio Defensores del Chaco asoma como el escenario ideal para albergar este histórico compromiso, buscando brindar el marco adecuado para lo que será una fase de grupos inolvidable para la institución.

El calendario de Recoleta FC en la Copa Sudamericana 2026