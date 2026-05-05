Jorge Gónzalez y el partido vs. Neymar Jr.: “No se preocupen...”

Recoleta FC disputa hoy la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. El Canario busca el primer triunfo histórico en el certamen continental, pero enfrente tiene al Santos de Neymar: el partido comienza a las 21:30, hora de Paraguay, en el Río Parapití de Pedro Juan Caballero. La presencia del ex Barcelona, PSG y Al Hilal agotó todas las entradas habilitadas.

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Pero también, Neymar Jr. es un llamado de atención para los dirigidos por Jorge González, quien reveló que tiene una estrategia para intentar controlar al brasileña. “Hemos creado una estrategia con un parado que vamos a estar utilizando muchos los espacios, tratar de no dejar espacios vacíos en los que pueda encontrar su juego y pueda hacernos daño en ese sentido”, comentó.

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Impresionante movilización en Pedro Juan Caballero para recibir a Neymar 🇧🇷



Recoleta recibe a Santos este martes en el estadio Río Parapití por la Copa Sudamericana 🏆#ABCDeportes #ElJuegoQueSentimos #730AM pic.twitter.com/WEVUpfunko — ABC Deportes (@ABCDeportes) May 5, 2026

“No se preocupen por un solo jugador”

“Lo tratamos, lo entendieron, mostramos videos, movimientos y qué queremos hacer. Si sale bien serán los jugadores los protagonistas”, añadió González al Cardinal Deportivo. A pesar de esta disposición, el DT aclaró que “lo que menos quiero es que se preocupen por un solo jugador”. “Que se preocupen que nuestro funcionamiento sea correcto”, finalizó el entrenador.