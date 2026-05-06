Fernando Galeano: “Tengo un ángel en el cielo, él me dio este gol”

La gran figura de la noche terminó siendo Fernando Galeano. El mediocampista saltó al campo de juego a poco del cierre y, en su primera intervención, aprovechó un buscapié del zaguero Luis Cardozo para marcar el gol del empate. Al término del encuentro, el volante, quien hoy celebra cumpleaños número 27, se mostró profundamente conmovido:

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“Quiero darle toda la gracia a Dios y tengo un ángel allá en el cielo, que es mi hermano; y yo creo que él me dio este gol, que fue un regalo para mí. Y, hasta ahora, no estoy asimilando lo que está pasando. Era un partido difícil donde ya, prácticamente, ya faltaba poco minuto, por suerte pudimos sacar un punto valioso”, manifestó emocionada el futbolista “canario”.

⚽️¡ACABÓ DE ENTRAR! Luego de haber ingresado, Fernando Galeano igualó el partido en el Río Parapití.



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A pesar de que el triunfo aún se hace esperar para el conjunto “funebrero”, Galeano destacó la unión del grupo para ir en busca de la en los dos partidos restantes. “Todavía no conseguimos victoria pero, así como mis compañeros, como los profes, como el presidente, como todos los hinchas que hoy nos vinieron a apoyar, seguimos creyendo; y yo creo que ya va a llegar esa victoria que tanto estamos buscando”.