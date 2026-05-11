Recoleta FC hará un homenaje a las madres esta tarde

Una iniciativa original y buena de Recoleta FC digna de destacar. Nombrar a las madres de los futbolistas que hoy jugarán contra Ameliano en La Fortaleza de Villeta, a las 17:45.

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“Por la semana de la Madre queremos rendir un homenaje muy especial a quienes nos dieron la vida y nos acompañan en cada paso”, expresa el texto del club aurinegro con la placa correspondiente.

“Por eso, en este encuentro, nuestros futbolistas saltarán al campo con un detalle único; en la alineación estarán presentes los nombres de sus madres, como símbolo de agradecimiento, orgullo y amor eterno”, añade el artículo.

“Porque detrás de cada jugador, hay una madre que nunca dejó de creer”, concluye el artículo.

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De esta manera, en forma imaginaria entrarán al campo Sixta, Rocío, Carina, Leoncia, Silvia, Sonia, Ana, Lali, Manuela, Aidé y Nimia, cuando son sus hijos los encargados de mojar la camiseta para regalarles una victoria.